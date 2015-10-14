企业并购：美光及Western Digital与SanDisk商谈收购案--彭博

Wedbush Securities分析师Betsy van Hees说，美光和Western Digital追求SanDisk似乎“令人费解”，他指出美光已有一个庞大的闪存业务。

van Hees说，对SanDisk潜在并购案中最感兴趣的可能是一个中国财团，因中国想要提升其正在起步发展的芯片行业。

根据媒体报导，中国政府支持的清华控股旗下紫光股份有意收购美光，出价230亿美元，但收购或因美国国安疑虑而受阻。

紫光9月底表示将向Western Digital投资37.8亿美元，相当于15%股权。分析师称Western Digital有了现金挹注，将可在闪存和固态存储等关键业务领域采取更大动作。

SanDisk在努力应对闪存记忆市场价格下滑以及减少库存，股价今年以来已下跌约37%。

野村分析师Romit Shah上周称，任何低于每股90美元的出价都会遭到SanDisk拒绝。(完) (编译 戴素萍/李婷仪 审校 王丽鑫/孙茉莉)