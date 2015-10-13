《全球汇市》商品货币处于守势，美元指数接近三周半低点

欧元兑美元 周二升至1.1411的三周半高点，最新报1.1380，其9月18日高位1.1460成为可企及的目标。

英镑失去动能，此前英国9月消费者物价意外下滑，进一步降低了英国央行升息的预期。

英镑兑美元 跌至1.5245美元，自周二稍早触及的三周高位1.5388下跌，当时英镑受到SABMiller接受了百威英博的现金加股票收购报价所激励。