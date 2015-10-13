《全球汇市》商品货币处于守势，美元指数接近三周半低点

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
欧元兑美元 周二升至1.1411的三周半高点，最新报1.1380，其9月18日高位1.1460成为可企及的目标。
英镑失去动能，此前英国9月消费者物价意外下滑，进一步降低了英国央行升息的预期。
英镑兑美元 跌至1.5245美元，自周二稍早触及的三周高位1.5388下跌，当时英镑受到SABMiller接受了百威英博的现金加股票收购报价所激励。
英镑兑欧元 周二跌至八个月低点0.7493英镑。最新报0.7462。
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”