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亚洲 | 2015年 10月 14日 星期三 08:05 BJT

《全球汇市》商品货币处于守势，美元指数接近三周半低点

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1382 1.1376 0.05 -5.91 1.2097

美元/日圆 119.73 119.73 0.00 0.23 119.68

欧元/日圆 136.28 136.24 0.03 -6.16 144.78

美元/瑞郎 0.9583 0.9574 0.09 -3.60 0.9941

英镑/美元 1.5252 1.5245 0.05 -2.06 1.5573

美元/加元 1.3018 1.3038 -0.15 12.05 1.1618

澳元/美元 0.7221 0.7242 -0.29 -11.59 0.8168

新西兰元/美元 0.6643 0.6636 0.11 -14.80 0.7797

澳元/日圆 86.460 86.700 -0.28 -11.53 97.750

新西兰元/日圆 79.540 79.450 0.11 -14.93 93.310

英镑/日圆 182.61 182.53 0.04 -1.74 186.38

澳元/新西兰元 1.0860 1.0894 -0.31 3.73 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译/审校 徐文焰/龚芳/孙茉莉/戴素萍/张若琪/王颖/李婷仪/郑茵)

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