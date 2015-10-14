《全球汇市》商品货币处于守势，美元指数接近三周半低点

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1382 1.1376 0.05 -5.91 1.2097
美元/日圆 119.73 119.73 0.00 0.23 119.68
欧元/日圆 136.28 136.24 0.03 -6.16 144.78
美元/瑞郎 0.9583 0.9574 0.09 -3.60 0.9941
英镑/美元 1.5252 1.5245 0.05 -2.06 1.5573
美元/加元 1.3018 1.3038 -0.15 12.05 1.1618
澳元/美元 0.7221 0.7242 -0.29 -11.59 0.8168
新西兰元/美元 0.6643 0.6636 0.11 -14.80 0.7797
澳元/日圆 86.460 86.700 -0.28 -11.53 97.750
新西兰元/日圆 79.540 79.450 0.11 -14.93 93.310
英镑/日圆 182.61 182.53 0.04 -1.74 186.38
澳元/新西兰元 1.0860 1.0894 -0.31 3.73 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译/审校 徐文焰/龚芳/孙茉莉/戴素萍/张若琪/王颖/李婷仪/郑茵)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选