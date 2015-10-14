更新版 1-美国个股：通用电气将向富国银行出售逾300亿美元金融业务

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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(新增更多交易细节以及通用金融出售程序的背景)
路透10月13日 - 通用电气(奇异，GE) 剥离其多数金融业务的计划在周二又迈出一大步，该公司表示已同意向富国银行(Wells Fargo) 出售价值超过300亿美元的商业贷款及租赁业务。
通用电气4月宣布将更加侧重于工业制造，寻求把通用金融(奇异资融,GE Capital)融资业务的利润占比降至10%以下。自此之后到目前，该公司已达成1,260亿美元的交易，是其总体目标的逾一半。2014年通用金融在集团整体利润中所占比重为42%。
通用金融在美国仅留下一项重要业务，即特许金融业务部门，其资产价值约为55亿美元。
向富国银行所售资产的价格没有披露，涉及三类业务：商业流通金融、供应商融资以及企业融资。
通用电气表示，这些业务总计有3,500名员工，其中约3,000名将因这一交易而转至富国银行。
通用称，此交易料将于2016年第一季内完成。
在周二美股交易中，通用电气收低0.78%，报27.87美元；富国银行下挫0.61%，报51.86美元。(完)
(编译 于春红; 审校 郑茵)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
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