更新版 1-美国个股：通用电气将向富国银行出售逾300亿美元金融业务

(新增更多交易细节以及通用金融出售程序的背景)

路透10月13日 - 通用电气(奇异，GE) 剥离其多数金融业务的计划在周二又迈出一大步，该公司表示已同意向富国银行(Wells Fargo) 出售价值超过300亿美元的商业贷款及租赁业务。

通用电气4月宣布将更加侧重于工业制造，寻求把通用金融(奇异资融,GE Capital)融资业务的利润占比降至10%以下。自此之后到目前，该公司已达成1,260亿美元的交易，是其总体目标的逾一半。2014年通用金融在集团整体利润中所占比重为42%。

通用金融在美国仅留下一项重要业务，即特许金融业务部门，其资产价值约为55亿美元。

向富国银行所售资产的价格没有披露，涉及三类业务：商业流通金融、供应商融资以及企业融资。

通用电气表示，这些业务总计有3,500名员工，其中约3,000名将因这一交易而转至富国银行。

通用称，此交易料将于2016年第一季内完成。

在周二美股交易中，通用电气收低0.78%，报27.87美元；富国银行下挫0.61%，报51.86美元。(完)