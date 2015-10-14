《中国报摘》--中国证券报10月14日

* 头版头条:

--中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革领导小组组长习近平主持召开中央全面深化改革领导小组会议并强调，中央通过的改革方案落地生根，必须鼓励和允许不同地方进行差别化探索，会议还强调商业类国企要实现优胜劣汰有序进退等。

* 其他:

--近一个多月，保险资金在二级市场上动作频频，前海人寿、生命人寿等保险公司携巨资入场，举牌产业资本。分析认为，除了体现险企自身对相关行业、板块投资价值判断，频繁举牌还可视为保险资金寻求延伸产业链话语权的尝试，不过值得警惕的是，目前部分公司大幅提高股票仓位使得投资风险迅速暴露。

--国家知识产权局、财政部、人力资源社会保障部等五部委联合制定并印发文件以进一步规范中国IP（知识产权）产业秩序，相关IP概念公司或将受益。

--2015年中国光伏大会上，工信部副部长怀进鹏表示，光伏行业生产经营情况趋于向好，但也面临着发展中的问题，主要表现在产业结构亟需优化，电池组件等环节的产业集中度需进一步提高；工信部将积极推动兼并重组，支持企业创新、完善配套体系等。