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亚洲 | 2015年 10月 14日 星期三 08:08 BJT

日本数据：9月M3货币供应额较上年同期增长3.1%--央行

路透东京10月15日 - 日本央行周三公布，日本9月M3货币供应额较上年同期增长3.1%。

下表为货供额数据细目(较上年同期变动初值，单位为百分比，部分前值可能已修正)：

9月 8月 7月 　上年9月

M2 +3.8 +4.2 +4.0 +3.1

M3 +3.1 +3.4 +3.3 +2.5

广义流动性 +4.2 +4.7 +4.6 +3.4

注：* 为修正值。

参看完整图表，请浏览日本央行网站：

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(完) (编译 王丽鑫；审校 张若琪)

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