日本数据：9月M3货币供应额较上年同期增长3.1%--央行

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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路透东京10月15日 - 日本央行周三公布，日本9月M3货币供应额较上年同期增长3.1%。
下表为货供额数据细目(较上年同期变动初值，单位为百分比，部分前值可能已修正)：
9月 8月 7月 上年9月
M2 +3.8 +4.2 +4.0 +3.1
M3 +3.1 +3.4 +3.3 +2.5
广义流动性 +4.2 +4.7 +4.6 +3.4
注：* 为修正值。
参看完整图表，请浏览日本央行网站：
(完) (编译 王丽鑫；审校 张若琪)
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