中国个股：同方股份称清华控股正筹划将同方国芯部分股权出售给紫光

路透上海10月14日 - 中国知名高校下属企业--清华控股的资产重组已初露端倪。清华控股旗下同方股份 和同方国芯 周三均公告称，重组可能涉及将同方股份持有的同方国芯部分股权出售给清华控股旗下的紫光集团。

公告称，清华控股为进一步落实国务院要求深化国企改革的精神，着手对其经营资产进行战略重组和产业布局调整，该调整将涉及其体系内相关产业，包括但不限于筹划对下属集成电路产业公司间业务和资产的重组。

公告称，目前清华控股重组的整体交易方案尚未确定。两公司股票将继续停牌。

同方国芯从事集成电路的设计、开发、生产和销售，目前同方股份持有同方国芯41.38%股权，为其第一大股东。

近两年，清华控股的资本运作动作不小，尤其是旗下的紫光集团。紫光集团先是通过私有化中国两家在美上市的知名芯片企业--展讯和锐迪科，搭建起集成电路业务的强大阵容，今年5月，紫光集团完成对惠普旗下华三通信51%股权的收购，收购额为逾23亿美元。本月初，又以37.8亿美元入股美国数据存储公司Western Digital Corp 15%股权。

另外，7月紫光集团曾向DRAM存储芯片制造商美光科技提出230亿美元的收购方案，但该方案未获美光方面认可。清华控股高层此前表示，双方仍在洽谈中，清华控股对此次并购仍抱有信心。（完）