《中国重要政经日程》--10月14日

--“2015减贫与发展高层论坛”在人民大会堂和北京国际饭店举行。中国党和国家领导人将出席论坛，部分外国领导人及政要将与会。

--第十七届中国国际矿业大会于天津举行，至23日。

中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议在北京召开，至29日。

--第八届浦江创新论坛在上海召开，至28日。主宾国为以色列，主题为“全球创新网络 汇聚共同利益”，将围绕产业、创业、区域、政策、文化和金融等专题，研讨全球创新网络的价值共创，汇聚合作共赢的发展空间。