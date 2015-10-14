《香港报摘》--经济日报10月14日

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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**头版头条**
--下半年集资规模最大新股华融资产管理即将招股，两名消息人士透露，华融拟最多集资214亿港元。
**其他**
--中国经济增长放缓，但阿里巴巴集团 执行主席马云不甚认同，指中产崛起及内需的增长，将会为中国以至全球带来庞大的机遇，估计今年商品成交总额可升至5,000亿美元左右。
--思捷环球 公布委任前LVMH 高层雷冠伯（Guillaume Thery）为新任亚太区总经理，负责亚太区包括中国的整体业务发展。
--腾讯 旗下QQ音乐与网易 合作，向后者授权150万首数码歌曲，两者亦会合作研究拓展网络专辑销售。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选