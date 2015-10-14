《香港报摘》--经济日报10月14日

**头版头条**

--下半年集资规模最大新股华融资产管理即将招股，两名消息人士透露，华融拟最多集资214亿港元。

**其他**

--中国经济增长放缓，但阿里巴巴集团 执行主席马云不甚认同，指中产崛起及内需的增长，将会为中国以至全球带来庞大的机遇，估计今年商品成交总额可升至5,000亿美元左右。

--思捷环球 公布委任前LVMH 高层雷冠伯（Guillaume Thery）为新任亚太区总经理，负责亚太区包括中国的整体业务发展。

--腾讯 旗下QQ音乐与网易 合作，向后者授权150万首数码歌曲，两者亦会合作研究拓展网络专辑销售。（完）

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