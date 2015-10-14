《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月14日

*工商时报：

--金管会推动金融业者打〞亚洲盃〞的政策，台湾金融业业迈向海外市场的大门已经敞开，中华信评资深副总裁张书评指出，包括银行、保险、证券在内的金融业者，资本条件等体质相较亚洲同业还算不错，可以上场和亚洲金融同业比赛。

--财政部今日将赴立院财委会专案报告辖下公股事业机构近五年的获利情况，财政部直接持股，或是透过辖下公股事业机构间接持股的所有公、私合营事业共有38家，其中，财政部从直接持股的公股事业机构，去年共收到212.26亿台币的股息红利收入。

--保险业开办网路投保满一年，保险局13日公布相关投保成绩，产险业有11家公司开办网路投保业务，一年来共有12.78万件保单透过网路，保费1.46亿台币，而八家开办网路投保的寿险业，一年下来只有1.5万张保单，保费仅654万台币，远不及一张大额储蓄险的保费收入。

*经济日报：

--健保补充保费引民怨，国民党立委费鸿泰要求检讨，并建议股利起征门槛从5,000台币提高到1万台币。对此，行政院院长毛治国昨日表示，会朝提高起征门槛的方向研议，要求尽快实施。

--台湾争取加入跨太平洋伙伴协定（TPP），经济部长邓振中昨日在立院答询时坦承，美国一直要求台湾开放美猪，否则很难支持台湾加入。

--国台办主任张志军13日晚间宴请陆委会主委夏立言，根据陆委会官员事后转述，晚宴上双方气氛热络，夏立言当面询问张志军，关于总统大选前，陆客来台的名额会减少95%一事，张志军说，选举期间的确有些旅客赴台的意愿降低，但应不至于大幅少掉95%。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。