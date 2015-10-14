《香港报摘》--信报10月14日

**头版头条**

--投行近日纷纷发表报告唱好澳门赌业，加上澳门立法会议员上京会见全国人大委员长张德江，此前澳门中联办主任李刚亦提到将有新政策支持澳门经济，市场对濠赌股有所改观。

**其他**

--利亚零售 旗下指点购物企业项目发展总经理林琳表示，本月下旬至“双十一”前，会配合现有OK便利店网络，投放共1亿港元价值的礼品作推广宣传，期望今年指点的网站销售数字较去年升1倍。

--据濠赌调研机构APG Macau向客户发出的报告指出，新濠博亚 将于27日开幕的新赌场“新濠影滙”，将会获澳门政府批出250张新赌枱。至于银娱 继5月时获批出150张新赌枱后，将额外获批100张。

--星展银行经济师卢明俐称，预期香港今、明两年经济增长为2.5%，维持去年水平；明年失业率仍将维持在3.5-4%水平。

--中联重科 及中青基业 齐发盈警，前者预计今年首三季股东净亏损约5-6亿元人民币，其中第三季亏损约1.9-2.9亿元。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘