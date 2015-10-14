《香港报摘》--信报10月14日

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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**头版头条**
--投行近日纷纷发表报告唱好澳门赌业，加上澳门立法会议员上京会见全国人大委员长张德江，此前澳门中联办主任李刚亦提到将有新政策支持澳门经济，市场对濠赌股有所改观。
**其他**
--利亚零售 旗下指点购物企业项目发展总经理林琳表示，本月下旬至“双十一”前，会配合现有OK便利店网络，投放共1亿港元价值的礼品作推广宣传，期望今年指点的网站销售数字较去年升1倍。
--据濠赌调研机构APG Macau向客户发出的报告指出，新濠博亚 将于27日开幕的新赌场“新濠影滙”，将会获澳门政府批出250张新赌枱。至于银娱 继5月时获批出150张新赌枱后，将额外获批100张。
--星展银行经济师卢明俐称，预期香港今、明两年经济增长为2.5%，维持去年水平；明年失业率仍将维持在3.5-4%水平。
--中联重科 及中青基业 齐发盈警，前者预计今年首三季股东净亏损约5-6亿元人民币，其中第三季亏损约1.9-2.9亿元。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选