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亚洲 | 2015年 10月 14日 星期三 08:31 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月14日

路透香港10月14日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.75港元      )
                                                                                         
 美股道琼工业指数      周二收低49.97点，或0.29%，报17,081.89点。结束七连涨，受累于对中国
 经济成长放缓的担忧被重燃以及生物科技类股的又一波卖盘。            
                                                                                         
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       115.980   -1.49      27172             8.988      -1.55
 中国铝业                       9.130    0.55      17928             2.830      -2.07
 中国移动                      59.050   -1.07     215833            91.528      -1.10
 中国人寿                      18.580   -1.38     116815            28.799      -2.04
 中石油                        79.300   -2.06      42603             6.146      -1.83
 中石化                        70.830   -0.38      50910             5.489      -1.80
 汇丰控股                      39.540   -2.80    2186043            61.287      -1.47
 中电信                        51.550    0.49      18286             3.995      -1.60
 中国联通                      13.630    1.34     261465            10.563      -1.83
 兖州煤业                       5.260   -4.01      16979             4.077      -2.48
 华能国际                      47.070   -0.72      11235             9.120      -0.55
 南方航空                      37.530   -0.03      11279             5.817      -1.24
 东方航空                      30.730    1.52       9183             4.763      -0.77
 中芯国际                       4.770   -0.42       2420             0.739      -1.42（完
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