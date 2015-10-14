《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月14日

路透香港10月14日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.75港元 ) 美股道琼工业指数 周二收低49.97点，或0.29%，报17,081.89点。结束七连涨，受累于对中国 经济成长放缓的担忧被重燃以及生物科技类股的又一波卖盘。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 115.980 -1.49 27172 8.988 -1.55 中国铝业 9.130 0.55 17928 2.830 -2.07 中国移动 59.050 -1.07 215833 91.528 -1.10 中国人寿 18.580 -1.38 116815 28.799 -2.04 中石油 79.300 -2.06 42603 6.146 -1.83 中石化 70.830 -0.38 50910 5.489 -1.80 汇丰控股 39.540 -2.80 2186043 61.287 -1.47 中电信 51.550 0.49 18286 3.995 -1.60 中国联通 13.630 1.34 261465 10.563 -1.83 兖州煤业 5.260 -4.01 16979 4.077 -2.48 华能国际 47.070 -0.72 11235 9.120 -0.55 南方航空 37.530 -0.03 11279 5.817 -1.24 东方航空 30.730 1.52 9183 4.763 -0.77 中芯国际 4.770 -0.42 2420 0.739 -1.42（完 ）