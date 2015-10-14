国际油市：美国原油期货持稳，上日因供应过剩疑虑重燃而下跌

IEA称，全球油市供应过剩的局面至少会再持续一年的时间，尽管非石油输出国组织(OPEC)成员国产量下降。

路透调查显示，分析师的平均预期为，10月9日当周美国原油库存增加280万桶。

美国能源资料协会(EIA)周二预计，11月美国页岩油产量料连续第七个月下降; 总产量或将每日减少9.3万桶至512万桶，这高于10月每日减少的8万桶。

委内瑞拉石油部长Eulogio del Pino周二表示，八个非OPEC国家已被邀请参加10月21日的石油会议。他对路透表示，OPEC及非OPEC国家的石油专家技术会议将在维也纳举行。(完)

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