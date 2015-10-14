国际油市：美国原油期货持稳，上日因供应过剩疑虑重燃而下跌

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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IEA称，全球油市供应过剩的局面至少会再持续一年的时间，尽管非石油输出国组织(OPEC)成员国产量下降。
路透调查显示，分析师的平均预期为，10月9日当周美国原油库存增加280万桶。
美国能源资料协会(EIA)周二预计，11月美国页岩油产量料连续第七个月下降; 总产量或将每日减少9.3万桶至512万桶，这高于10月每日减少的8万桶。
委内瑞拉石油部长Eulogio del Pino周二表示，八个非OPEC国家已被邀请参加10月21日的石油会议。他对路透表示，OPEC及非OPEC国家的石油专家技术会议将在维也纳举行。(完)
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(编译 张若琪/于春红; 审校 王丽鑫/孙茉莉)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选