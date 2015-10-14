新西兰财政：2014/15年政府实现七年来首次排除损益后经营结余

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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路透惠灵顿10月14日 - 新西兰财长英格利希周三公布，政府实现七年来首次结余，他称在全球环境仍然不确定的情况下，继续聚焦于削减债务是审慎的做法。
截至6月30日的12个月，新西兰政府排除损益后经营结余4.14亿新西兰元。该国政府5月时预估为赤字6.84亿新西兰元。
“我们的关注焦点必须仍然是在中期内继续稳步削减公共债务，在全球环境仍不确定的情况下，这是最为审慎的做法，”英格利希说。
实现结余是新西兰政府一项重大成就，达到了该国2011年赤字高达184亿美元时设定的目标。
英格利希表示，建筑业、家庭消费和旅游观光增长强劲提振国内生产总值(GDP)，进而促使政府税收收入增加。同时，支出仍相对平稳。(完)
(编译 杜明霞；审校 戴素萍)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
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