离岸人民币：农行伦敦绿色债券获热捧，两年期6亿元CNH债票面利率4.15%

路透香港10月14日 - 继中国建设银行前一天在伦敦发行的人民币债券受到追捧后，由中国农业银行 周二在英国伦敦发行的创新型绿色债券再获佳绩，最终其两年6亿元人民币债券的票面发行利率定在4.15%。

最终定价较路演初定的4.45%的价格整整下调了30个基点，显示市场投资者对人民币债券的认可。农行同期发行的美元债票面利率也分别收窄20个基点，三年期发行4亿美元，定价为T+120，合计2.125%；五年期发行5亿美元，定价为T+140，合计2.77%。

“近几日人民币债券市场明显回暖。两大行债券的成功发行，可以为央票发行暖场，也为习近平访英造势。”接近市场的消息人士称。

路透此前援引消息表示，农行三个债券品种的初步定价为：三年期债券利率将在同期美国国债基础上加145个基点左右，五年期债券利率将在同期美国国债基础上加165个基点左右，而两年期的人民币债券利率将定在4.45%附近。

该三只债券将于10月20日在伦敦交易所挂牌交易。

建设银行 周一顺利完成于伦敦发行的两年期10亿元的离岸人民币债券，票面利率最终为4.3%。

路透上周曾引述消息人士称，中国央行近期将在伦敦发行不超过50亿元人民币的一年期央行票据，以为海外投资者提供高品质的人民币抵押品，推动人民币国际化。