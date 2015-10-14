离岸人民币：农行伦敦绿色债券获热捧，两年期6亿元CNH债票面利率4.15%

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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路透香港10月14日 - 继中国建设银行前一天在伦敦发行的人民币债券受到追捧后，由中国农业银行 周二在英国伦敦发行的创新型绿色债券再获佳绩，最终其两年6亿元人民币债券的票面发行利率定在4.15%。
最终定价较路演初定的4.45%的价格整整下调了30个基点，显示市场投资者对人民币债券的认可。农行同期发行的美元债票面利率也分别收窄20个基点，三年期发行4亿美元，定价为T+120，合计2.125%；五年期发行5亿美元，定价为T+140，合计2.77%。
“近几日人民币债券市场明显回暖。两大行债券的成功发行，可以为央票发行暖场，也为习近平访英造势。”接近市场的消息人士称。
路透此前援引消息表示，农行三个债券品种的初步定价为：三年期债券利率将在同期美国国债基础上加145个基点左右，五年期债券利率将在同期美国国债基础上加165个基点左右，而两年期的人民币债券利率将定在4.45%附近。
该三只债券将于10月20日在伦敦交易所挂牌交易。
建设银行 周一顺利完成于伦敦发行的两年期10亿元的离岸人民币债券，票面利率最终为4.3%。
路透上周曾引述消息人士称，中国央行近期将在伦敦发行不超过50亿元人民币的一年期央行票据，以为海外投资者提供高品质的人民币抵押品，推动人民币国际化。
去年9月，中国国家开发银行 在伦敦成功发行总规模为20亿元的人民币债券，成为首单登陆伦敦市场的中国准主权人民币债券。（完） (记者 毕晓雯; 审校 张喜良)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
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