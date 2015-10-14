美国个股：摩根大通“瘦身”，希望监管机构对其放心

路透纽约10月13日 - 美国最大的银行摩根大通 正在“瘦身”，该公司自金融危机爆发以来规模已经增长了50%以上。

为了让包括美国联邦储备理事会(美联储/FED)在内的监管机构放心，该银行正在减持资产。如果能够减掉足够多的交易性资产、衍生品以及投资证券，美联储会认为该银行风险有所减小，或也有助于提高自身盈利能力及股东回报。

摩根大通的努力突出表明，自从金融危机令全球经济付出了数万亿美元代价后，监管机构对银行业务决定正在产生很大程度的影响。今年前九个月，该行向客户退还1,500亿美元存款，多数为对冲基金存放在该行的暂不需动用的交易资金。该行希望随着时间的推移能进一步减轻资产，同时可能还希望减少与其他金融机构的交易业务，而增加同企业的交易，如此能让监管机构认为该行的风险下降。

“我们取得了很大进展，”摩根大通财务长Marianne Lake称，“此后要进一步减少资产会越来越困难。”

摩根大通周二表示，第三季资产规模已较第二季缩减了324.8亿美元或1.3%，至2.42万亿美元。该行第二季资产规模缩小4.9%。这是自2009年以来该行资产首次连续两个季度收缩。

野村分析师Steven Chubak预计，摩根大通的举措可提升其股价上涨2美元。周二业绩公布后，摩根大通在盘后交易中跌1.6%至60.55美元。