《中国报摘》--其他报纸重要消息10月14日

**上海证券报**

--锦州港 公告，于10月12日收到第一大股东大连港集团有限公司书面通知，大连港集团正在筹划涉及其持有的公司股权发生变动的重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，公司股票10月13日起停牌。从相关人士处获悉，此次股权变动可能涉及地区港口资源整合，具体方案还在制定。

--据统计，今年三季度以来，上市房企公司债的发行规模呈爆发式增长，仅一个季度就有37家陆续发布公司债发行预案，涉及募资规模达1,641亿元，较二季度的394亿元，环比暴增316.3%，且平均利率亦呈逐渐下降之势。

**21世纪经济报道**

--国务院日前批复了苏州工业园区开展开放创新综合试验总体方案并指出，苏州工业园区要主动对接自由贸易试验区并积极复制成功经验，探索建立开放型经济新体制，推动产业结构迈向中高端水平，提升在全球价值链中的地位，更好地培育参与国际经济技术合作与竞争新优势。(完)