《中国报摘》--其他报纸重要消息10月14日

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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**上海证券报**
--锦州港 公告，于10月12日收到第一大股东大连港集团有限公司书面通知，大连港集团正在筹划涉及其持有的公司股权发生变动的重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，公司股票10月13日起停牌。从相关人士处获悉，此次股权变动可能涉及地区港口资源整合，具体方案还在制定。
--据统计，今年三季度以来，上市房企公司债的发行规模呈爆发式增长，仅一个季度就有37家陆续发布公司债发行预案，涉及募资规模达1,641亿元，较二季度的394亿元，环比暴增316.3%，且平均利率亦呈逐渐下降之势。
**21世纪经济报道**
--国务院日前批复了苏州工业园区开展开放创新综合试验总体方案并指出，苏州工业园区要主动对接自由贸易试验区并积极复制成功经验，探索建立开放型经济新体制，推动产业结构迈向中高端水平，提升在全球价值链中的地位，更好地培育参与国际经济技术合作与竞争新优势。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选