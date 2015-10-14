《香港报摘》--其他报纸重要消息10月14日

**明报**

--博华太平洋 负责金融投资的董事总经理严衍申表示，集团位于塞班岛的临时赌场自7月下旬试业，开设10张赌枱以来，日均约有5,700-5,800人流来访，表现超过他们预期，预计10月底正式开业。

--因子公司南京雨润一笔周日到期的13亿元人民币三年期中期票据可能出现本息兑付困难，雨润食品 股价一度急挫9%，公司其后澄清指南京雨润在偿还中期票据方面并无违约，目前正安排资金以作还款之用。

**星岛日报**

--业界预计，随着发展商纷纷加快推出新盘步伐，今季将有多达一万伙单位获批出预售，成历年之冠，预料整体楼价今季或下挫5%。

--和记港口信托 行政总裁严磊辉表示，相对中国港口有邻近的货源，香港工业大多北移，本地港口全球排名今年将被宁波舟山港超越，再跌一位至第五。

**苹果日报**

--金管局不点名要求七间银行暂停、回收及更换加密要求有漏洞的具非接触式支付（简称拍卡支付）功能信用卡，惟涉事的中银香港 及星展的客户服务均指未有更换信用卡安排通知。

--恒基地产 伙拍中建企业许世勳家族向城规会入纸申请更改元朗低密度住宅项目计划，新目标兴建105幢三层高洋房，较年初计划兴建单位数量大增五成。

**东方日报**

--证监会行政总裁欧达礼首次承认，正与港交所 初步讨论，透过港交所平台让经纪分销证监会认可基金的可行性。证监会亦会与基金界商讨其他类似平台的做法。

--恒生银行 继两周前上调人民币定期存款年息后，昨日再加六个月期30点子，其中以10万元起存的理财客户能享3.4厘优惠。

**文汇报**

--兖州煤业 母公司兖矿集团总经理李伟表示，将发挥上海资本营运中心的作用，加快推进六家公司在新三板、创业板上市。

--越秀地产 9月份录得合同销售金额约21.49亿元人民币，同比上升约5%；合同销售面积约19.06万平方米，同比下降约7%。（完）

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