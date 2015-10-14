港报社评：中央党纪肃贪，还须依法反腐--经济日报10月14日

中央政治局通过两项党内反腐规章，反映中央反腐已由打大老虎，向制度反腐迈进。反腐以党纪先行有现实需要，惟亦存局限，中央须力推官员财产申报公示制等法律，以依法反腐。

中央政治局前天召开会议，最惹外界关注的当然是决定在月底召开五中全会，讨论十三五规划，惟同样值得关注的是，会议亦通过《中国共产党廉洁自律准则》与《中国共产党纪律处分条例》两项党内规章，反映中央反腐已进入新阶段。

此前中央的反腐攻坚点，主要是打击贪腐大老虎，在前政治局常委周永康涉贪被惩处，打破「刑不上常委」的界限，树立里程碑后，中央反腐已不再单纯是重惩贪官，而是要逐步建立制度，营造不能贪、不敢贪、不想贪的廉政环境，上述两项党内反腐规章，正踏出制度反腐关键第一步。

虽然外界仍有担忧，此或反映中央反腐仍是党大于法。惟中央制度反腐以党纪先行，有其客观需要，因以现时内地体制，绝大部分官员，以至国企高管都有中共党员身份，若能以更清晰明确的党纪规范党员行为、惩处违纪，对反腐制度建设，确有正面作用。

然而，现届中央领导层上场后高举反腐旗帜，令民众对中央反腐，尤其建立反腐制度有更高期望，仅以党纪治贪，与民众期望显有落差。

其一，反腐以党纪先行，无疑是要求党员做到清廉自持、严于律己，惟近年内地官场贪腐歪风愈吹愈烈，凸显在一党专政、高度集权的政治体制下，单靠党员自律，未必能抗拒黑金诱惑，令贪腐老虎、苍蝇打之不尽。

其二，中央以党纪作反腐主要手段，难免惹民众以政治运动以至党内权斗，解读中央反腐目的，除中央要彰示反腐决心更事半功倍，更难建立民众对中央反腐的信心，凝聚民气整治官场腐败陋习。

正因如此，中央树立清晰的党内反腐规章，虽迈出了制度反腐的第一步，惟中央更须跨出更大步，在党纪之外亦透过订立国法，个中关键，就是要重新推动官员财产申报及公示制，将官员权力在阳光下运行，让民众可依法监督官员行为操守，才更有效抑制贪腐之风，保障人民利益。

习近平在2012年底上任总书记后，曾拟力推官员财产申报及公示制，近3年来却进展有限，显示制度反腐尤其立法，党内阻力仍大。惟正如习近平所指，反腐事关党与国家存亡，中央必须党纪国法并举，反腐之路才能走得更稳。

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