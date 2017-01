港报社评：经济诺奖名花有主，贝南奇新作有谁共鸣--信报10月14日

二○一五年诺贝尔经济学奖名花有主,由英国(苏格兰)出生、任教于美国普林斯顿大学的迪顿(Angus Deaton)夺得。评审委员会赞扬他为消费行为、贫穷及福祉方面的分析作出重大贡献,以下三方面尤其可圈可点:一、创立「近乎理想需求系统」模型(AIDS),揭示消费需求如何因应价格、收入及人口变化而改变;二、一反宏观经济理论着眼总体数据的潮流,主张从个人收入和消费模式入手,方能掌握经济全局;三、迪顿是以住户调查研究发展中国家的先驱,促使学术界更重视个人化实证数据,不再停留于理论层次。

在迪顿成为应届经济诺奖得主之际,美国联储局前主席贝南奇(图)最近频频亮相,为其刚面世的《行动的勇气——危机与挑战回忆录》(The Courage to Act : A Memoir of a Crisis and Its Aftermath)造势。贝公新作的主要论点是,二○○八年金融海啸所以未演变成大萧条翻版,全赖联储局和其他央行汲取了上世纪三十年代的教训,在雷曼倒闭引发海啸后,出尽法宝维持市场运作,并未像八十年前般任由金融体系崩溃。

二○○八年诺贝尔经济学奖得主克鲁明(Paul Krugman)评价此书,对贝公明褒暗贬,一面赞扬联储局在非常时期采取果断行动,一面揶揄贝南奇只管往自己脸上贴金,却忘了政府在私人需求急剧萎缩期间,以赤字财政支撑经济的贡献。在克鲁明眼中,大衰退所以未酿成大萧条,不归央行管辖的财政范畴所起的「自动稳定」(automatic stabilization)作用,较联储局主宰的货币/信贷政策功劳更大。

换句话说,假如美国政府在一九三○至三三年容许财政赤字占GDP比率以接近二○○七至一○年的步伐扩张,大衰退虽难免,大萧条却未必。克鲁明乃众所周知的「大政府」支持者,贝南奇出书替联储局减息放水兼慷纳税人之慨挽救银行辩护,克鲁明藉机「抽水」,为「大政府」应记之功补上一笔,跟他一贯的作风完全吻合。

贝南奇是研究大萧条的权威,在应届诺奖揭盅前,有知名经济博客把他列入可能得奖者名单。贝公接掌联储局主席两年即遇上金融海啸,迫不得已化理论为实践,亲自领军救市。今天回望,环球经济也许因联储局力挽狂澜于既倒而避过一劫,但相隔七年,利率正常化仍只闻楼梯响,资金成本仍处于不寻常的低水平,绝非经济远离险境应有之象,贝南奇功过,迄今尚无定论。

与许多在位时一言一行影响全球的公众人物一样,退下来后的贝南奇「畅所欲言」,推介回忆录之余,指部分企业高层应为他们在金融海啸中的过失入狱。事隔七年才「清心直说」,莫非贝公当初忙于救市救银行家,无暇想及此辈应负之责,如今给他们来个「秋后算账」,大兴问罪之师?

不论在新作中抑或公开场合,贝南奇每次提到大萧条,着眼点总是联储局其时救市不力。二○○八年金融海啸至二○一四年贝南奇任满离职,联储局曾先后推出三轮量化宽松(QE),美国货币基础激增四倍,达四万亿美元。

问题是,贝南奇从不正视大萧条何以发生,对上世纪二十年代中后期信贷过度宽松,引发股市泡沫、虚假繁荣,最终导致一九二九年华尔街大崩围避而不谈。二○○八年大量金融机构同时「爆煲」,不可能只是享丰盛花红企业高层违规失德的结果,当中部分人也许罪有应得,该当一尝铁窗之苦,惟追本溯源,楼市泡沫、次按危机因何而起?

难道央行真如格林斯平(贝南奇的前任)所言,只能为泡沫爆破善后,无法防患于未然?答案若是肯定的话,联储局主席将走不出清理前任遗下的祸患、为后任种下祸根的「魔咒」。

