港报社评：创板新股妖气冲天，证监应出招保令誉--明报10月14日

创业板股价波动，虽云高风险是其特定属性，但是今年以来，在创业板新上市的公司，股价暴起暴跌，经常使人啧啧称奇。近日，证监会主席唐家成表示有完善机制审查创业板新上市公司，若发现市场价格和运作异常，证监会将跟进，云云。若此乃反映证监会释出信号，将采取措施加强审查新股在创业板上市，值得欢迎，因为证监会有责任维护市场秩序和上市公司的质素，确保投资者、特别是小投资者的利益不会在不合理情况下遭到侵损。

今年以来，已有27家公司在创业板上市，挂牌首日收市价较配股价动辄有5倍、10倍升幅，更有超过20倍者，极其夸张。这类股价大多在暴升之后暴泻，从高位累跌八九成已经司空见惯。从任何角度审视，这类公司股价起跌不能以正常视之，因为炒卖而显露的非理性行为，与其说是投资，不如说是疯狂赌博更为恰当。

创业板目的为使风险较高而有创意的企业，较容易透过上市集资，继续发展；历来不乏在创业板上市的公司，透过发债和向银行融资、营运成功并转到主板的例子。不过，近年有公司目的为卖壳而在创业板上市，在内地企业需求殷切下，卖壳赚数亿元的交易成为新常态。这种现象，业界戏称为「啤壳」。有意见认为创业板新股上市门槛被滥用，变成「啤壳」乐园。日前唐家成会见传媒时，表示「壳股」是否符合市场正常运作，值得研究；若企业上市只为卖壳而无实际业务，就不应该申请上市。

香港作为国际金融中心，一贯自诩金融基建健全，规管严格。在创业板上市的公司，同样需要保荐人，若公司上市只为卖壳，涉及的业务资料数据是否符合要求，有理由提出商榷。不过，现实上接连出现为「啤壳」而上市，则保荐人的质素就成为疑问，香港市场的监管质素，会受到一定程度影响。

在创业板上市的公司，股份只向专业投资者配售，一般散户无缘在挂牌时持货，但是由于股东基础狭窄，只要少数股东舞动（即使是一两个股东），股价都会大起大落。散户只能在二手市场按升逾倍数计的股价追入，即是按现行设计运作，散户要参与创业板新股上市的买卖，注定出价高过配股价，对散户而言绝不公平。创业板上市的新股，因为股东人数少，容易「货源归边」，只要有人操盘，不对称买卖的结果，谁是赢家或输家，自不待言。

创业板上市公司风险极高，股份不配售给散户，其实是在制度设计上，不期望散户参与买卖。可是，这类股份在上市前，市场名嘴或传媒专栏作者多有议论，另外也会有庄家或股票经纪建议散户买入，而在股价以倍数暴升之时，不排除有散户的博弈意识油然而生，投入资金以小博大，那是完全有可能并可以理解。赢家输家就是在这种情况下判别出来了。

有人形容，创业板新股股价起落，人为因素十分明显，其不公平、不合理之处，较诸赌场尤有过之。现实是：只有开赌的人成为亿万富豪，几时见过赌仔发达？即使这类创业板新股买卖是姜太公钓鱼、愿者上钓，与人无尤，但是证监会作为市场设计者和监管人，仍然有责任减少散户面对的风险。只有证监会尽了努力和责任，届时散户仍要「本死食河豚」，那就是找死，怪不得任何人了。

证监会就加强审查创业板新股上市，要顾及平衡创业板的特质；若管死了，企业未能集资发展，也是失败。从近期调整看来，创业板上市仍由港交所上市科审批，一些较复杂的申请则须由上市委员会批准，或许是因应了创业板实际需要的改变。除此之外，有3点值得证监会考虑。

首先，强化对保荐人的要求。企业公司申请上市，保荐人的角色可说是把守头关，若它善尽责任，则只求卖壳、并无实际业务的公司上市机会将大减，散户成为羊牯的机会也相应减低。对保荐人的要求，其实也是维护本港国际金融中心令誉，证监会理应义无反顾地推动。

其次，就创业板新股上市作更多规定，以进一步区隔散户。如美国方面规定，不符合在主板上市的企业公司，传媒不作报道，股票报价机不显示这类股票的股价等，尽量使散户较难接触到相关资讯，减低其炒卖意欲。

第三，目前在创业板上市的公司，只需向100名专业投资者配售股票，因而出现股票过度集中，容易人为操控的流弊，业界建议扩大创业板公司的股东基础，降低少数股东对股价舞高弄低的能力。另外，有业界建议在这类上市公司的名称前加上符号，作风险提示。这些建议，都值得考虑。

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