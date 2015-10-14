港报社评：先让大乐器上车再扩宽限范围--星岛日报10月14日

港铁下月试推登记制度，容许事先登记的乘客携带超过尺寸限制的乐器上车。这项措施，在保持车厢安全和照顾经济能力有限的学生等人的需要之间，试图作出平衡。如果登记制度试行成功，可以研究扩大适用范围至其他文康物品。 早前有学生带同大提琴和古筝等乐器进入港铁站后，被职员以所带行李尺寸超过规定为理由，不准上车，兼警告日后违例可能被罚，惹起一场风波，还触发有人组织起来带同大小乐器齐入港铁站抗议。 在这场风波中，有市民批评港铁的行李尺寸限制太严苛，音乐教育日趋普及，不少学校都组成乐团，学生带同一些稍为大型的乐器上学、回家以便练习和演奏，未必有足够经济能力每次均的士出入。尤其是大提琴等乐器超过尺寸限制的程度并不严重，这些市民觉得有酌情空间，批评职员执法死板。另有市民则批评职员「欺善怕恶」，针对学生而纵容水货客。

港铁近来收紧有关行李尺寸的执法，正是针对水货客造成的挤逼和滋扰乘客问题，虽然职员劝退了不少行李太大的水货客，但是始终有不少漏网之鱼，由于执法须一视同仁，携带大型乐器的学生苦受池鱼之殃。 港铁载客量大，车厢往往很挤逼，须要规限行李尺寸，以免逼上加逼，防止万一发生意外时阻碍逃生。如果交由个别职员因应不同情况酌情处理，缺乏明确准则，每个人尺度不一样，反而会产生更多争拗，甚至可能宁宽莫紧而「一放就乱」。现在推行登记制度，统一审批，有许可证为依据，是合理务实的安排。 港铁构思的试行阶段，适用范围只限于乐器，而且仅限于非繁忙时间。

大乐器难登港铁风波，不但在音乐界引起很大反应，其他面对类似情况的界别，亦有意见。大提琴日后获准登车，那么滑水板如何？林林总总的物件，不胜枚举。 由于登记制度是新措施，试行初期宜简不宜繁，把范围定得窄一点，可以方便处理，加快推出，否则要为所有可能项目都定下准则，倍加繁杂，只会延迟整个计画的推行，而且试行初期万一发现问题，规模较小可以比较容易控制和纠正，避免大混乱。 至于只适用于非繁忙时间，对部分要带乐器的学生，可能相当不便，因为上学往往在繁忙时间，即使改乘的士，也不易截到。如果在试行期登记数目有限，不会引起严重挤逼问题，港铁应该考虑取消时间限制，或者早日放宽。 登记手续应该方便及容易办理，各方合作让制度成功，好好奠定基础，就可以逐步放宽至其他有需要的文康器材，港铁职员也就可以更加集中精力，去阻截水货客携带超大行李上车。

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