全球金融：新加坡与中国同意扩大人民币跨境渠道

路透新加坡10月13日 - 新加坡金管局周二表示，中国和新加坡一致同意扩大相关计划，加强人民币在新加坡的国际化使用。

新加坡金管局表示，新中两国之间现有的跨境人民币计划--中国-新加坡苏州工业园区和中新天津生态城计划将扩大规模，涵盖苏州和天津全市。

“这意味着新加坡的银行将可以向苏州和天津全市企业提供人民币贷款，而苏州和天津的企业将可以在新加坡发行人民币债券，”金管局网站表示。

金管局称，苏州和天津企业将可把在新加坡发行债券融得的资金全部汇回国内。

近年来，人民币 在支付、贸易结算和投资等方面的使用迅速增加。