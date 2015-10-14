港报社评：借鉴澳门经验，落实行政主导--文汇报10月14日

昨天，中共中央政治局常委、全国人大常委会委员长张德江在北京与澳门特区立法会议员参访团会面，赞扬澳门立法会为确保澳门特区行政主导体制有效运行发挥了重要作用。事实上，澳门回归近16年来，经济大幅增长，民生明显改善，施政明快高效，市民满意程度较高，其重要的原因之一，就是澳门特区在行政主导的体制下，形成了行政与立法的良好互动关系，双方根据澳门基本法的规定，互相承认、互相尊重、互相配合、互相制衡，共同促进了澳门社会全面的进步和持续发展。澳门基本法与香港基本法在行政与立法关系方面，都是强调行政主导原则，其相关条文都大体相同。因此，澳门的这些成功经验，值得香港借鉴和吸取，期待香港有关方面认真全面研究，形成改善行政与立法关系的实实在在举措。

此次澳门立法会首次组团到北京参观学习，张德江委员长指出，澳门回归祖国以来，5届立法会按照《宪法》及基本法的有关规定，从澳门实际出发，在维护「一国两制」方针，基本法的贯彻落实，维护澳门的法治、繁荣、稳定，特别是确保澳门特别行政区行政主导体制有效运行发挥了重要作用。张德江委员长特别强调这一点，有其特殊的意义。回归近16年来，澳门立法会在基本法的原则及行政主导体制下，为特区政府的有效施政，发挥了既积极支持配合、又相互制衡监督的作用，有效地履行了立法机构的职责。澳门回归以来，整个社会发生了巨大的变化，例如，从1999年到2013年，澳门的GDP从502亿澳门元增长至4134亿澳门元，年均增长16.2%；人均GDP从1.5万美元增长至8.7万美元，共增长了4.8倍，据世界银行的排名，名列亚洲第二、世界第四。这些傲人成绩的取得，一方面是澳门各界团结一心，努力奋斗的结果；另一方面，澳门立法会也发挥了重要的作用，功不可没。正如澳门立法会主席贺一诚所述：「如果立法和行政部门相互不承认、不尊重，忽视了大家都是为了整体经济的发展，而有关作为不协调，伤害的将是市民。这是我们的一个经验。」

虽然澳门的许多情况与香港有所不同，但在处理好行政与立法关系方面的经验，的确值得香港借鉴。澳门基本法开始起草的时间，比香港基本法稍晚，而许多基本条文和原则都是借鉴了香港基本法的成功经验，在有关行政与立法关系方面的条文都很相似，虽然没有「行政主导」的字眼，但其政治体制的设计和相关条文，都是按照「行政主导」这个原则来进行的，行政长官在澳门特区政权机构的设置和运作中都处在主导地位。在行政主导的原则下，澳门立法会既积极配合行政部门，审议和通过相关法案，又对行政机构发挥了有效的制衡和监督作用，双方形成了良性互动的关系，为澳门社会的发展共同作出重大贡献。

相比之下，香港的反对派议员，不仅不提支持配合，甚至动辄拉布，为反对而反对，使政府许多发展经济、改善民生的措施无法落实，更令到行政与立法之间的关系也处在相对紧张的状态。同在行政主导的原则下，同要执行基本法有关规定，澳门行，香港为什么不行？香港应该如何建立一个在行政主导体制下，行政与立法良好的互动关系？应该如何借鉴澳门的经验，改善行政与立法关系？这些问题，都值得香港社会各界，尤其是行政机关和立法会议员们深思。

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