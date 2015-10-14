企业并购：易安信若琵琶别抱，将支付戴尔最多25亿美元收购中止费

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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路透10月13日 - 企业数据存储设备制造商易安信 表示，如果接受“更好的提案”，最多将支付戴尔 25亿美元的收购中止费。
易安信可在60天的寻购期(go-shop)内征求其他的出价，若在该期限截止前接受其它提议，将必须支付约20亿美元；而在寻购期于12月12日到期后再反悔，则需支付25亿美元。
易安信表示，戴尔已从银行获得最高达495亿美元的融资，以支应周一宣布的约670亿美元的收购案。
熟知此事的消息人士周一对路透表示，尽管IBM 、思科 、甲骨文 及惠普 都可能对易安信有意，但其出价挑战戴尔的可能性微乎其微。
易安信若在12个月内与其他公司敲定收购协议，也需额外支付戴尔25亿美元的中止费。
易安信在提交给监管部门的文件中称，戴尔若改变主意，可能向其支付最高60亿美元的中止费。(完) (编译 戴素萍 审校 郑茵)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选