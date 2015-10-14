企业并购：易安信若琵琶别抱，将支付戴尔最多25亿美元收购中止费

路透10月13日 - 企业数据存储设备制造商易安信 表示，如果接受“更好的提案”，最多将支付戴尔 25亿美元的收购中止费。

易安信可在60天的寻购期(go-shop)内征求其他的出价，若在该期限截止前接受其它提议，将必须支付约20亿美元；而在寻购期于12月12日到期后再反悔，则需支付25亿美元。

易安信表示，戴尔已从银行获得最高达495亿美元的融资，以支应周一宣布的约670亿美元的收购案。

熟知此事的消息人士周一对路透表示，尽管IBM 、思科 、甲骨文 及惠普 都可能对易安信有意，但其出价挑战戴尔的可能性微乎其微。

易安信若在12个月内与其他公司敲定收购协议，也需额外支付戴尔25亿美元的中止费。