专栏节选：TPP牵动亚太再平衡战略--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自10月15日出版的当期「老谢开讲」专栏) 由美国主导发起的跨太平洋伙伴协定ＴＰＰ(Trans-Pacific Partnership)，十二国经贸部长在经过六天谈判之后，十月五日在美国亚特兰大召开记者会，宣布ＴＰＰ达成协议，这是美国自一九九四年成立北美自由贸易协定NAFTA（North American Free Trade Agreement）以来最大规模的协议，参与者占全球贸易总量四成。

最值得注意的是ＴＰＰ达成协议后，美国总统欧巴马透过声明指出：「美国逾九五％的潜在客户都在海外市场，我们不能让像中国这样的国家来制订全球经济的游戏规则。」

欧巴马这项声明，让ＴＰＰ一出手就充满浓浓的政治味，也让中美之间的矛盾冲突一触即发，而未来亚洲区域战略也将充满浓浓的火药味，因为ＴＰＰ首轮发起的会员国里没有中国！

由美国主导发起的ＴＰＰ，首轮参与会员国含盖了十二个国家，东协十国中纳进了新加坡、汶莱、马来西亚及越南，也就是说东协十国有其他六国尚未加入，其中越南可能扮演重要角色。这当中，还包含了美国在亚洲最得力的伙伴日本，其他成员国有纽澳、北美是美国、加拿大及墨西哥，南美则纳进智利、秘鲁。

ＴＰＰ的十二个成员国ＧＤＰ(国内生产毛额)占全球三六％，贸易额占全球三○％以上，占台湾的贸易总额比重也达三五％。区内会员达成一个高标准经济协定，包括九五％的货物贸易将来有九五％的目标要达到零关税，这涵盖了超过一万项的关税项目，及几乎所有服务业的部门。台湾下一轮会不会成为ＴＰＰ受邀的伙伴，也备受瞩目，这又牵扯到中、美、台三方的敏感神经。

**日本把ＴＰＰ看成再起机会**

其实ＴＰＰ已经过五年磋商，这回终于排除区内贸易障碍，顺利达成协议，是全球经贸协议及区域整合上的很大进展，但却触动亚洲最敏感的神经。首先，这是美、日在亚洲主导的区域经济结盟，过去对区域经贸协议最排斥的日本，成了ＴＰＰ最强力的扞卫者，ＴＰＰ谈判达成协议后，日本首相安倍晋三在六日举行国际记者会，呼吁日本人要拿出勇气，踏进开放的世界。

安倍表示，日本该把ＴＰＰ视为契机，牛肉关税虽然降低，美牛可进口到日本，和牛也可以出口到美国，日本要以地方的品牌名产攻占国际市场，例如，北海道的哈密瓜、山形的好米。安倍同时成立ＴＰＰ综合政策本部，研究如何降低对农业的冲击，安倍把ＴＰＰ看成日本再起的大机会。

但美日携手结盟，似乎冷落了中、韩，过去一直是美国重要伙伴的韩国没有受邀，中国也在ＴＰＰ之外，整个东协则分成两半，一个是由中国主导的ＲＣＥＰ(区域全面经济伙伴关系)，也就是原本东协十国，加一是加中国，加三是再加日本、韩国，加六是再加纽澳及印度，中国在ＲＣＥＰ扮演了重要角色，而ＲＣＥＰ由中国主导，没有美国；ＴＰＰ则由美国主导，没有中国；东协十国则有四国加入ＴＰＰ，印尼等其他六国没有加入，东协十国也切成两大阵营。

作为世界第二大经济体的中国，在ＴＰＰ完成谈判协议后，中国商务部回应说，中方持开放态度，希望ＴＰＰ与本地区其他自由贸易安排相互促进。经济分析师则称，短期对中国外贸影响有限，长期则有被边缘化的压力；中国商务部也表示：「不排除适当时机加入」。中国的回应很温和，背后却可看出美国祭出亚太再平衡战略，不但中美关系难乐观，亚太新战略形势也可能出现重大改变！

**中国积极扩张战略版图，引来美国不安**

摩根士丹利亚洲区前主席、现任耶鲁大学教授的史蒂芬·罗奇(Stephen S. Roach)最近撰文勾勒出中美关系从利益与共，如今面临痛苦分手命运的转机。他认为，美国和中国陷入典型的相互依存陷阱，双方出现互动规则改变而剑拔弩张的现象。

从一九七八年邓小平改革开放起，中国经历了大跃进、文化大革命的苦难，正从经济改革中摸石过河，一步步爬起；而美国正陷入一九八○年代利率暴升的停滞性膨胀艰苦考验，中国以出口拉动成长，提供廉价商品正好满足了美国廉价消费需求，中美双方于是情投意合走在一起。而这个关系日益增进，中国成了世界工厂，赚取庞大外汇，累积巨额外汇存底，中国也成了美债最大买主。这段期间，美国需要成长，却缺乏储蓄，于是中国庞大外汇存底让美国可以肆无忌惮地宽松备用，这个三十几年的稳定关系，现在出现变化。

从中国国家主席习近平主导亚投行到一带一路，中国开始构筑「中国梦」，习近平的强国战略触动了美国霸权的敏感神经，中国在南海采取强硬的外交政策，中国逐渐成了美国的战略对手，这次亚投行在东协国家很多重大工程竞标都遭遇亚洲开发银行的竞争，中国积极扩张战略版图，已引来美国高度不安。

一五年美中关系出现了一连串新变化，首先是日本在国会双方高度争辩中通过《安保条约》，这是日本增加军备的重大举动，这是一九四五年日本战败后在国际上的重要改变，很多日本人反战极力抵制《安保条约》，但是安倍的执政党仍然挟优势通过，这完全是美国协助下作为牵制中国的重大改变。

九月二十二日习近平展开访美之行，习近平从西雅图出发，先行会见美国科技界领袖，九月二十五日在白宫举行「欧习会」，中方表示此行将会「增信释疑」，把美国心结打开。不过习近平访美，除了向波音订购三百架飞机，签了三八○亿美元订单，进口一三一八万吨美国大豆，约值五十三亿美元订单外，真正达成协议的，只有一七年的碳交易；中国亟欲引渡贪污要犯的引渡条款仍在协商中。

比较凸显的是习近平的西雅图之旅，中国与美国很多家网路大型企业，签订一系列合作协议，包括微软和百度，中国电科、清华紫光与世纪互联网的合作，思科也宣布与中国浪潮集团联手投资一亿美元，成立中国合资企业，美国科技业像脸书、谷歌都亟欲打开中国大门；但中美双方对网路骇客攻击仍心存戒惧，习近平的西雅图之行，让中美科技业得到新期待。

**越南将成东协最重要生产基地**

不过，美国在政治态度上转趋强硬，在习近平访欧巴马前夕，美国就对台海关系表示遵守「三个公报」，承认一个中国，但两岸都不得片面改变现状，美方颇有对中国几个「改变现状」动作，做出「善意」提醒。而中美关系出现变化，也可看出明年可能执政的民进党主席蔡英文今年上半年访美，及最近访日，似乎得到与一二年完全不同的待遇，台美关系也有了微妙变化。

这次ＴＰＰ上路，仍有很多犹待克服的问题，例如，美国民主党就站在反对ＴＰＰ的立场，目前民主党呼声最高的希拉蕊在国务卿任内一手催生ＴＰＰ，但是现在必须反ＴＰＰ，立场变得十分尬尴。欧巴马任期进入最后一年，他主导ＴＰＰ能不能通过美国国会这一关，恐怕仍有很大变数。

二是假设ＴＰＰ过关，那么接下来的市场开放谈判仍然兹事体大，像日本面临农民反弹，台湾未来若要加入ＴＰＰ，也要面对美牛进口，及美国猪肉进口的挑战，这都是ＴＰＰ谈判后，各国要各自面对的问题。

三是ＴＰＰ的下一个新形势，美国的金融资讯网站「QUARTZ」引用三位经济学家建立的预测模型，估计到二五年，越南将因ＴＰＰ得到二三．七％的ＧＤＰ成长，成为ＴＰＰ最大受惠国，其次是马来西亚的六．四％，新加坡与秘鲁是二％，其他国家不及一％，看起来ＴＰＰ会让越南成为东协最重要的下一个生产基地。

美林报告指出，ＴＰＰ成员国中，越南暂时是唯一一个主要以制造业为主的国家，越南的劳动力成本比中国沿海地区约便宜四○％，ＴＰＰ签署后，越南的纺织服装及鞋类产品出口到美国或日本的关税将降到零，而要符合免关税的条件必须是从纱开始生产（yarn forward），也就是说，连原材料都必须从成员国中进口才符合资格。

在这个条件下，ＴＰＰ有利设厂在越南及东南亚的采购代理及制造商。德意志银行分析，假设在一七年，美国总体纺织及成衣有一％的进口订单由中国转向越南，估计越南将得到额外八．九亿美元的出口额，相当于去年越南纺织业对美国出口的一成。

一四年中国服饰出口占美国进口三四％，越南占一一％；鞋类产品，中国占六六％，越南居次，越南得到ＴＰＰ助力，将大大改变纺织、鞋业的生产形态。在ＴＰＰ签订之前，台湾很多成衣、鞋业大厂在承接ＵＡ、耐吉订单时，这些采购大厂已暗示，台湾纺织成衣及鞋业生产商必须加速越南布局。

**台商加快建厂脚步，布局渐有成果**

这两年，中国企业也为了ＴＰＰ，开始加速越南建厂的脚步，我曾带领考察团到北越老街省去参访天虹纺织，这家生产胚布大厂，目前在南越、北越都已设厂，且生产规模十分庞大。纺织的互太纺织、申洲国际及鞋业的裕元、九兴，目前都在越南建立生产基地。

台湾的业者老早已备战，像成衣的聚阳、儒鸿在越南布局已久，上游的南纺、福懋落脚越南很久，鞋厂的宝成、丰泰早已在越南布局，这两年染整的强盛也把染整重心摆在越南，看起来台商已做足了准备，假如越南成为下一个亚洲生产基地，台湾必须及早因应这项新变化。

这两年台湾钢铁业也加速到越南建厂，台塑越钢厂已就绪，中钢也展开投资的脚步，蓄电池的广隆光电布局完整，幸福水泥在越南开发工业区，缝纫机的伸兴都逐渐看到越南布局的成果。

○三年当中国崛起后，很多人把越南当成金砖第五国，但是越盾大贬值，越南投资环境恶化，让越南的发展足足慢了十年；现在中国崛起，美国拉日本，让日圆急贬，巩固日本竞争力，这次越南成了ＴＰＰ重点扶持国家，台商必须把握这项新契机。

另一个课题是，台湾下一回合要不要加入ＴＰＰ？台湾必须先化解内部歧见，在中美关系出现微妙变化后，台湾加入ＴＰＰ机会大增，假如明年完成政党轮替，新的执政党如何加速台湾在ＴＰＰ的布局，应是重要功课。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。