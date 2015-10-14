芝加哥期市：玉米和大豆因作物收成迅速而承压，小麦连续两日上扬

农业部在一周作物生长报告中表示，大豆收割率为62%，高于五年均值54%，一周前为42%。

大豆周二上涨2.8%，突破每蒲式耳9美元至两个月高位，因中国有新的买需。

农业部证实了中国买进了24万吨大豆。其并公布一周出口检验报告，上周大豆出口检验数量为183.2万吨，高于之前一周的112.3万吨，也高于分析师预估区间110-122.5万吨的高端。

中国海关周二公布,中国9月进口大豆726万吨，较上月的778万吨下降6.7%。

美国全国油籽加工商协会(NOPA)月报将于周四公布，根据六位分析师的平均预估，该报告料将显示9月压榨量为1.29240亿蒲式耳。

----------------------------0053 GMT---------------------------------

合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 519.50 0.50 +0.10% +2.01% 497.49 63

CBOT玉米 383.50 -1.00 -0.26% +0.20% 382.42 47

CBOT大豆 912.75 -1.25 -0.14% +3.05% 879.60 70

CBOT稻米 $12.52 -$0.08 -0.60% -3.66% $12.85 26

美国原油 $46.64 -$0.02 -0.04% -0.98% $46.06 48

汇率

欧元/美元 $1.139 $0.004 +0.33% +0.34%

美元/澳元 0.722 -0.014 -1.85% -1.47%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪/戴素萍 审校 于春红/孙茉莉)