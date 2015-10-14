主要国家经济指标预测--10月15日****

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
10月15日(四)
0030 澳洲新车销售 9月 -- -1.6%
0030 澳洲就业人口(万) 9月 增加0.5 增加1.74
全职就业人口(万) -- 增加1.15
劳动参与率 65.0% 65.0%
失业率 6.3% 6.2%
0430 日本工业生产 8月修正值 -- -0.5%
0430 日本产能利用率指数(较前月) 8月 -- -0.2%
-- 韩国出口 9月修正值 -- -8.3%
进口 -- -21.8%
贸易收支(亿美元) -- 顺差89
-- 韩国央行利率决议 10月 1.50% 1.50%
1000 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 57.9
1000 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 38.5
1000 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 53.6
1000 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 33.3
1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 -0.2% -0.1%
未经季节调整的CPI(较上年同期) -0.1% +0.2%
经季节调整的核心CPI(较前月) +0.1% +0.1%
未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.8% +1.8%
每周平均实质所得(较前月) -- +0.7%
1230 美国纽约联储制造业指数 10月 负8.0 负14.67
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月10日当周 27.0 26.3
四周均值(万人) -- 26.75
续请失业金人数(万人) 10月3日当周 219.5 220.4
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 10月 负1.0 负6.0
-- 美国联邦预算(亿美元) 9月 盈余950 赤字644
2145 新西兰消费物价指数(CPI)(较前季) 第三季 +0.2% +0.4%
(较上年同期) +0.3% +0.3%
附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
10月13日(二)
2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 9月 -0.5% -0.3%
(较上年同期) -3.9% -3.9%
10月14日(三)
0200 新西兰公债外资持有比例 9月 64.1% --
0300 韩国L货供额 8月 +8.9% --
0645 法国HICP终值(较前月) 9月 -0.4% -0.4%
(较上年同期) +0.1% +0.1%
0800 意大利CPI终值(较前月) 9月 -0.4% -0.3%
(较上年同期) +0.2% +0.3%
HICP终值(较前月) +1.6% +1.6%
(较上年同期) +0.2% +0.2%
0830 英国请领失业金人数(千人) 9月 增加4.6 减少2.1
按ILO标准计算的失业率 截至8月的三个月 5.4% 5.5%
平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +3.0% +3.1%
平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +2.8% +3.0%
0900 瑞士ZEW投资者信心指数 10月 18.3 --
0900 欧元区工业生产(较前月) 8月 -0.5% -0.5%
(较上年同期) +0.9% +1.8%
1100 美国抵押贷款市场指数 前周 387.0 --
再融资指数 1631.4 --
1230 美国PPI最终需求(较上年同期) 9月 -1.1% -0.7%
(较前月) -0.5% -0.2%
扣除食品与能源的PPI(较上年同期) +0.8% +1.2%
(较前月) -0.3% +0.1%
扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期) +0.5% --
(较前月) -0.3% --
1230 美国零售销售(较前月) 9月 +0.1% +0.2%
扣除汽车的零售销售(较前月) -0.3% -0.1%
1400 美国企业库存(较前月) 8月 持平 +0.1%
1500 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 54.0 --
1500 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 51.4 --
2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 9月 55.4 --
2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 10月 正7 --
(完)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选