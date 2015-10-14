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亚洲 | 2015年 10月 15日 星期四 07:30 BJT

****主要国家经济指标预测--10月15日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

10月15日(四)

0030 澳洲新车销售 9月 -- -1.6%

0030 澳洲就业人口(万) 9月 增加0.5 增加1.74

全职就业人口(万) -- 增加1.15

劳动参与率 65.0% 65.0%

失业率 6.3% 6.2%

0430 日本工业生产 8月修正值 -- -0.5%

0430 日本产能利用率指数(较前月) 8月 -- -0.2%

-- 韩国出口 9月修正值 -- -8.3%

进口 -- -21.8%

贸易收支(亿美元) -- 顺差89

-- 韩国央行利率决议 10月 1.50% 1.50%

1000 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 57.9

1000 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 38.5

1000 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 53.6

1000 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 33.3

1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 -0.2% -0.1%

未经季节调整的CPI(较上年同期) -0.1% +0.2%

经季节调整的核心CPI(较前月) +0.1% +0.1%

未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.8% +1.8%

每周平均实质所得(较前月) -- +0.7%

1230 美国纽约联储制造业指数 10月 负8.0 负14.67

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月10日当周 27.0 26.3

四周均值(万人) -- 26.75

续请失业金人数(万人) 10月3日当周 219.5 220.4

1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 10月 负1.0 负6.0

-- 美国联邦预算(亿美元) 9月 盈余950 赤字644

2145 新西兰消费物价指数(CPI)(较前季) 第三季 +0.2% +0.4%

(较上年同期) +0.3% +0.3%

附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

10月13日(二)

2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 9月 -0.5% -0.3%

(较上年同期) -3.9% -3.9%

10月14日(三)

0200 新西兰公债外资持有比例 9月 64.1% --

0300 韩国L货供额 　　　　 8月 +8.9% --

0645 法国HICP终值(较前月) 9月 -0.4% -0.4%

(较上年同期) +0.1% +0.1%

0800 意大利CPI终值(较前月) 9月 -0.4% -0.3%

(较上年同期) +0.2% +0.3%

HICP终值(较前月) +1.6% +1.6%

(较上年同期) +0.2% +0.2%

0830 英国请领失业金人数(千人) 9月 增加4.6 减少2.1

按ILO标准计算的失业率 截至8月的三个月 5.4% 5.5%

平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +3.0% +3.1%

平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +2.8% +3.0%

0900 瑞士ZEW投资者信心指数 10月 18.3 --

0900 欧元区工业生产(较前月) 8月 -0.5% -0.5%

(较上年同期) +0.9% +1.8%

1100 美国抵押贷款市场指数 前周 387.0 --

再融资指数 1631.4 --

1230 美国PPI最终需求(较上年同期) 9月 -1.1% -0.7%

(较前月) -0.5% -0.2%

扣除食品与能源的PPI(较上年同期) +0.8% +1.2%

(较前月) -0.3% +0.1%

扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期) +0.5% --

(较前月) -0.3% --

1230 美国零售销售(较前月) 9月 +0.1% +0.2%

扣除汽车的零售销售(较前月) -0.3% -0.1%

1400 美国企业库存(较前月) 8月 持平 +0.1%

1500 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 54.0 --

1500 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 51.4 --

2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 9月 55.4 --

2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 10月 正7 --

(完)

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