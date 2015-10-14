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亚洲 | 2015年 10月 14日 星期三 15:01 BJT

《中国数据观测》三季度GDP增速预计跌破七至6.8%，9月工业和投资微走弱

* 公布内容：中国三季度GDP、9月工业增加值、投资、消费数据
    * 公布时间：10月19日公布GDP和工业等数据
    * 调查APP：GDP  reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNGDP%3DECI
 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI
 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI
 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNRSL%3DECI

 (　　)
 调查结果        : (同比,%)                                                 
                             预估中     预估区间      前值   上年同   预测数
                               值                              期     
 三季度国内生产总值（GDP）     6.8      6.4 ~ 7.2     7.0      7.2      50
 固定资产投资(不含农户)(1-9   10.8     10.5 ~ 11.1    10.9    16.1      21
 月)                                                                  
 工业增加值                    6.0      5.7 ~ 6.9     6.1      8.0      25
 社会消费品零售总额           10.8     10.1 ~ 11.5    10.8    11.6      25
 注：固定资产投资数据前值为1-8月累计                                        
 数据。                                                               
    路透综合50家机构预测中值结果显示，三季度GDP增速预计破七跌至6.8%，这将为2009
年金融危机以来最低；固定资产投资持于较低增速，加之上半年金融业对经济增长的贡献减
弱，都将使GDP承压。
    
    不过分析人士认为，随着第三批债务置换、加快固定资产折旧以及收回未使用财政存量
资金等的推进，对四季度中国经济不应过分悲观；预计政府将保持宽松政策并加大财政支出
，以应对经济放缓。
    
    交通银行金融研究中心报告称，经济下行压力主要来自于集中在第二产业的传统产能过
剩行业。一方面资源开采业、重工业、加工制造业等去产能压力较大，另一方面以房地产为
代表的重投资领域增速下降导致钢铁、水泥等需求走弱。
    
    而资本市场波动之后趋于平稳，金融服务业对经济的带动作用不会像上半年那么明显。
他们预计今年三季度GDP增速在6.9%。
    
    路透调查并显示，内外需低迷对中国制造业冲击严重，再加上9月3日阅兵全国放假导致
9月工作日减少，预计9月工业同比增速将微幅降至6%；与此同时，制造业和房地产投资需求
继续疲软，也将拖累前九个月投资增速小幅回落至10.8%。
    
    “在‘阅兵蓝’和假日等因素冲击下，9月工业生产和固定资产投资预计略为回落，特
别是工业增加值同比有破‘6’的风险，”华创证券在数据前瞻报告中称。
    
    该券商预计三季度GDP同比增长6.9%，破7的主要原因还是实体经济的萎靡，在产业结构
转换期必然伴随着较低的经济增速；预计9月工业增速在6%左右。
    
    而固定资产投资增速将维持平稳，具体到大类投资来看，9月房地产投资增速预计仍将
下行；在工业企业利润未有明显改善下，也看不到制造业投资改善的迹象；预计9月基建投
资增速会有所回升，主要源自发改委基础设施专项基金落地形成的有效投资。

    此前出炉的中国宏观经济先行指标--9月官方和财新制造业PMI均落在荣枯线下方，已经
昭示中国经济下行压力仍大，令市场预期三季度GDP增速破七的风险上升。 
    
    而由于近期实体经济全面走弱，政策支持力度近来明显加码，包括收回未使用的财政存
量资金用于稳增长和保障民生支出，扩大固定资产加速折旧优惠范围，出台支持大众创业万
众创新的具体措施，降低首套房首付比例等。
    
    “由于政策支持力度加码，预计四季度经济环比增速可能会较三季度有所反弹，打破近
期持续下滑的势头，”瑞银证券中国首席经济学家汪涛称。
    
    但她也指出，经济刺激措施仅能部分抵消、但不能完全逆转经济下行压力，未来一年的
经济增长将进一步下滑。瑞银维持2015年中国经济增长6.8%的预测不变，并认为其对2016年
增速预估6.5%面临更多下行风险。
    
    国内大型投行--中金公司预计，财政方面政府可能会加大投资力度以缓解经济下行压力
；货币宽松方面预计年内还将对称下调存贷款基准利率一次，幅度为25个基点，并下调存款
准备金率两次，每次50个基点。
    
    “宽松措施或许能够缓冲经济增长的放缓势头，却很难扭转长期下行的趋势。从长远来
看，只有市场化改革才能持续提高投资回报、有效激活私人部门的投资热情，”中金称。（
完）

    欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 

 (发稿 乔艳红/宿泱韫; 审校 杨淑祯)

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