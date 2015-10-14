金属期市：伦铜连续第二日下滑，中国需求仍令人存疑

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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沪铜 也下跌0.5%至每吨39,570元人民币(6,240美元)。
中国9月份出口降幅小于预期，当月数据显示情况有所改善，但进口降幅扩大，令经济学家对于中国贸易领域是否出现转折迹象意见分歧。
圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周二表示，仅仅凭借多增加一个月的数据，美国联邦储备理事会(美联储/FED)就在10月份会议上改变立场启动加息，这恐怕有难度。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/孙国玉；审校 郑茵/张若琪)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选