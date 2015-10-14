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亚洲 | 2015年 10月 14日 星期三 09:41 BJT

金属期市：伦铜连续第二日下滑，中国需求仍令人存疑

沪铜 也下跌0.5%至每吨39,570元人民币(6,240美元)。

中国9月份出口降幅小于预期，当月数据显示情况有所改善，但进口降幅扩大，令经济学家对于中国贸易领域是否出现转折迹象意见分歧。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周二表示，仅仅凭借多增加一个月的数据，美国联邦储备理事会(美联储/FED)就在10月份会议上改变立场启动加息，这恐怕有难度。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/孙国玉；审校 郑茵/张若琪)

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