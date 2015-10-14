金属期市：伦铜连续第二日下滑，中国需求仍令人存疑

沪铜 也下跌0.5%至每吨39,570元人民币(6,240美元)。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周二表示，仅仅凭借多增加一个月的数据，美国联邦储备理事会(美联储/FED)就在10月份会议上改变立场启动加息，这恐怕有难度。 (完)