《路透晚报》--10月14日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：必须鼓励和允许不同地方对改革方案进行差别化探索--国家主席

中国国家主席习近平周二在中央全面深化改革领导小组第十七次会议上强调，中央通过的改革方案落地生根，必须鼓励和允许不同地方进行差别化探索，全面深化改革任务越重，越要重视基层探索实践。

--焦点：中国“十三五”规划年经济增长目标料仍为7%左右

了解中国政策的内部人士称，中国领导人将在第十三个五年规划中提出7%左右的年经济增长目标。

--中国数据：9月CPI涨幅放缓年底前料持于低位，宽松政策获得新空间

中国9月CPI涨幅脱离上月触及的一年高点，预计年底之前仍持于低位；而PPI跌幅持平于前值，已连续43个月为负，通缩威胁再度增大为宽松政策提供新空间，四季度降准、降息概率增大。

--《中国数据观测》三季度GDP增速预计跌破七至6.8%，9月工业和投资微走弱

路透综合50家机构预测中值结果显示，三季度GDP增速预计破七跌至6.8%，这将为2009年金融危机以来最低；固定资产投资持于较低增速，加之上半年金融业对经济增长的贡献减弱，都将使GDP承压。

--中国经济：中国应抵制住外界对刺激政策的期冀--港交所CEO李小加

港交所行政总裁李小加周二对路透表示，一个更强大、更开放的中国需要结构性改革，不应为迎合外界期待而进一步采取扶持经济的刺激性举措。

【金融】

--中国金融：扩大再贷款质押品范围非中国版QE，对流动性影响小--央行专家

中国央行研究局首席经济学家马骏周三表示，扩大信贷资产质押再贷款试点的合格质押品选择范围，不会对流动性总量产生明显影响，也不可能是中国版的QE(量化宽松)。

--全球金融：新加坡与中国同意扩大人民币跨境渠道

新加坡金管局周二表示，中国和新加坡一致同意扩大相关计划，加强人民币在新加坡的国际化使用。新中两国之间现有的跨境人民币计划--中国-新加坡苏州工业园区和中新天津生态城计划将扩大规模，涵盖苏州和天津全市。

【固定收益】

--新债招标：中国10年国债利率2.99%远低预期，创七年来同期限品种招标新低

业内人士周三透露，中国财政部上午招标的280亿元人民币10年期固息国债，中标利率为2.99%，远低于此前3.10%的预测均值；此前10年国债一级招标结果首次低于3%为2008年12月的2.90%。

--中国公开市场：一级交易商今日仍可申报正/逆回购及三个月央票需求

业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购期限为七天期。

--中国债市：天威英利10亿元中票未能足额兑付，仅偿还共计7亿元本息

中国保定天威英利新能源有限公司周二公告，未能足额兑付今日到期的10亿元人民币中期票据本金，到期本息应为10.57亿元，但截至目前仅偿还共计7亿元的债券本息，这意味着该期中票已实质违约。

--《中国债市每日综述》数据点燃现券做多情绪，国债期货放量推波助澜

中国国家统计局周三上午公布的9月PPI连续43个月为负，点燃银行间债市做多情绪，加之国债期货早盘也强劲上行，带动二级市场10年国债收益率一度下跌10个基点(bp)，同期限新债利率亦破3%关口，创下七年来发行新低。

【外汇】

--中国汇市：央行近期拟延外汇交易时间至23:30，覆盖欧洲交易时段--消息

三位消息人士周三透露，中国央行拟于近期延长银行间外汇交易时间至23:30，目前收盘时间为16:30；此举将令中国银行间外汇交易市场覆盖欧洲交易时段，推动外汇市场对外开放。

--中国汇市：人民币早盘随中间价走跌，经济基本面不佳贬值预期升温

人民币兑美元即期周三早盘续跌，但6.3470-6.3480元附近支撑较强；中间价则大跌，尽数回吐昨日涨幅。交易员称，最新公布的9月通胀数据显示中国经济基本面仍疲软，令人民币贬值预期小幅升温，客盘购汇需求略增，但趋势性走势仍难现。

--人民币衍生品：美元掉期曲线小幅下移，上缴外汇风险准备金影响料有限

中国境内美元/人民币掉期曲线周三略微下移，但各个期限幅波动均较有限。交易员称，市场资金面整体偏松，而人民币弹性有所上升，纵然经济疲软，汇率贬值压力亦可以直接体现在即期市场，掉期则更体现利率属性，曲线整体趋稳将是常态。

--离岸人民币：农行伦敦绿色债券获热捧，两年期6亿元CNH债票面利率4.15%

继中国建设银行前一天在伦敦发行的人民币债券受到追捧后，由中国农业银行周二在英国伦敦发行的创新型绿色债券再获佳绩，最终其两年6亿元人民币债券的票面发行利率定在4.15%。

--离岸人民币：中国将在伦敦发行人民币主权债--金融时报

据英国金融时报周二报导，中国将在伦敦发行人民币计价国债，该消息或在中国国家主席习近平下周访问英国时宣布。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌结束五连升，经济数据疲弱难支撑大盘持续上涨

中国股市沪综指周三收跌。分析师指出，继连升五日后，今日大盘以震荡整理为主，尾盘出现跳水；已公布经济数据和三季报显示经济依旧疲软，难以支撑大盘持续上涨。此外外围市场开始出现回落，亦对国内股市形成冲击。

--香港新股：中国国开行委任三间投行负责租赁分支价值10亿美元IPO--IFR

据汤森路透旗下IFR周三报导，中国政策性银行--国家开发银行已委任三间投行负责旗下租赁业务分支价值10亿美元的香港IPO（首次公开发售）。

--香港新股：恒投证券公开认购严重不足额，由国际配售补足后如期挂牌

尽管新股市场有回暖迹象，于内蒙古注册的中国中小型券商--恒投证券（国内称恒泰证券）周三称，其面向散户的公开发售部分认购额仅约16%，由国际配售补足后如期于明天在联交所挂牌上市。

--路透专访：LME暂停在中国设注册仓库的努力--港交所CEO李小加

香港交易及结算所行政总裁李小加周二接受路透采访时称，伦敦金属交易所(LME)暂时中止了在中国内地设注册仓库的努力，以腾出精力用于在中国发展实物业务的更大计划上。

--香港新股：中海物业首五个月净利升25%，与过去三年复合年增长率相若

由中国大型房地产商--中国海外发展分拆出来的中海物业（新股编号＂2669＂）在其上市文件中披露，公司2012-14年间的净利复合年增长率（CAGR）为25.6%；而今年首五个月的净利按年增长24.9%。

--中国个股：同方股份称清华控股正筹划将同方国芯部分股权出售给紫光