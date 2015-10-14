《汇市简讯》美元/坡元在1.3950上方寻获支撑

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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* 美元/坡元在1.3950上方寻获支撑，此前新加坡GDP及金管会决议出炉后，汇率走势震荡
* 新加坡发布第三季GDP优于预估，避开技术性经济衰退后，美元/坡元即挫跌至1.3904
* 金管局决议“降低升值速率”，则令汇价受到良好支撑
* 最新报价为1.3963-69，今早波动区间为1.3904-1.4055 * 在周五发布非石油国内出口数据前，可能陷于1.3950-1.4050内游走(完)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选