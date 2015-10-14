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亚洲 | 2015年 10月 14日 星期三 09:45 BJT

《汇市简讯》美元/坡元在1.3950上方寻获支撑

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* 美元/坡元在1.3950上方寻获支撑，此前新加坡GDP及金管会决议出炉后，汇率走势震荡

* 新加坡发布第三季GDP优于预估，避开技术性经济衰退后，美元/坡元即挫跌至1.3904

* 金管局决议“降低升值速率”，则令汇价受到良好支撑

* 最新报价为1.3963-69，今早波动区间为1.3904-1.4055 　　* 在周五发布非石油国内出口数据前，可能陷于1.3950-1.4050内游走(完)

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