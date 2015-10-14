俄罗斯称炮轰其驻大马士革大使馆是恐怖主义行径

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科10月13日 - 俄新社报道称，俄罗斯外长拉夫罗夫周二称，莫斯科认为炮轰其驻大马士革大使馆是恐怖主义行径。

“这显然是恐怖主义行径，可能意在恐吓打击恐怖主义的支持者，”报道援引拉夫罗夫称。

俄罗斯驻叙利亚大马士革大使馆周二遭到两枚炮弹袭击，但目前尚未有人员伤亡或者建筑受损的报道。

报道称，拉夫罗夫还表示，俄罗斯支持联合国叙利亚问题特使德米斯图拉（Staffan de Mistura）确保政治解决叙利亚危机的努力，对美国不愿对参与打击叙利亚境内恐怖主义各方的努力进行协调感到失望。(完)