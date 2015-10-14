俄罗斯称炮轰其驻大马士革大使馆是恐怖主义行径

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科10月13日 - 俄新社报道称，俄罗斯外长拉夫罗夫周二称，莫斯科认为炮轰其驻大马士革大使馆是恐怖主义行径。
“这显然是恐怖主义行径，可能意在恐吓打击恐怖主义的支持者，”报道援引拉夫罗夫称。
俄罗斯驻叙利亚大马士革大使馆周二遭到两枚炮弹袭击，但目前尚未有人员伤亡或者建筑受损的报道。
报道称，拉夫罗夫还表示，俄罗斯支持联合国叙利亚问题特使德米斯图拉（Staffan de Mistura）确保政治解决叙利亚危机的努力，对美国不愿对参与打击叙利亚境内恐怖主义各方的努力进行协调感到失望。(完)
编译：李富强 发稿：程芳
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选