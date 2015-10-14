全球金属：俄铝预计未来几个月美国一些铝生产企业将减产

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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路透伦敦10月13日 - 全球最大的铝生产商--俄罗斯铝业联合公司(俄铝，RUSAL) 一位高管周二表示，该公司预计未来几个月美国一些高成本铝生产企业将减产，这或将支撑本已遭到重挫的铝价，与此同时俄铝本身也在考虑减产。
分析师称，铝市急需减产及关闭企业来实现再平衡；此前铝市已因产量及库存过高而受到冲击。
伦敦金属交易(LME)指标期铝价格 今年迄今已累计下跌15%，至每吨约1,575美元，在2011年5月触及2,803美元的高位后已共计下挫44%。
俄铝营销主管Steve Hodgson称，头号生产国中国以外的铝产能，目前大约四分之一是亏损的，这对美国产生了严重影响。
“我认为将减产，尤其是美国，这将在短期内支撑铝价，”他对路透表示。
“我认为铝价没有理由进一步下跌，短期内应减产。”
他在伦敦举行的LME Week行业会议上接受采访时称，许多规模较小、每吨铝生产成本在1,800至1,900美元的厂商，可能已在一年前价格在2,000美元左右时进行了对冲交易，但这些合约很快将到期，这令这些厂商压力重重。
俄铝在目前价格下仍在赚钱，但该公司一再重申，可能将减产约20万吨以支撑市场。Hodgson称，俄铝仍在评估这一形势。
但他称，中国是铝市复苏的关键，由于信贷紧缩及环境因素，未来六至18个月中国可能将减产。(完)
(编译 于春红; 审校 杜明霞)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
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