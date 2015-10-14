全球金属：俄铝预计未来几个月美国一些铝生产企业将减产

路透伦敦10月13日 - 全球最大的铝生产商--俄罗斯铝业联合公司(俄铝，RUSAL) 一位高管周二表示，该公司预计未来几个月美国一些高成本铝生产企业将减产，这或将支撑本已遭到重挫的铝价，与此同时俄铝本身也在考虑减产。

分析师称，铝市急需减产及关闭企业来实现再平衡；此前铝市已因产量及库存过高而受到冲击。

伦敦金属交易(LME)指标期铝价格 今年迄今已累计下跌15%，至每吨约1,575美元，在2011年5月触及2,803美元的高位后已共计下挫44%。

俄铝营销主管Steve Hodgson称，头号生产国中国以外的铝产能，目前大约四分之一是亏损的，这对美国产生了严重影响。

“我认为将减产，尤其是美国，这将在短期内支撑铝价，”他对路透表示。

“我认为铝价没有理由进一步下跌，短期内应减产。”

他在伦敦举行的LME Week行业会议上接受采访时称，许多规模较小、每吨铝生产成本在1,800至1,900美元的厂商，可能已在一年前价格在2,000美元左右时进行了对冲交易，但这些合约很快将到期，这令这些厂商压力重重。

俄铝在目前价格下仍在赚钱，但该公司一再重申，可能将减产约20万吨以支撑市场。Hodgson称，俄铝仍在评估这一形势。

但他称，中国是铝市复苏的关键，由于信贷紧缩及环境因素，未来六至18个月中国可能将减产。(完)