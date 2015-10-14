美国个股：苹果在与威斯康辛大学的专利诉讼案败诉，将面临巨额赔偿

路透纽约10月13日 - 苹果可能要进行最高8.62亿美元的赔偿，因美国一陪审团周二判定苹果 多款畅销产品的芯片在未获允许之下，使用了属于威斯康辛大学麦迪逊分校授权部门的技术。

威斯康辛麦迪逊区地区陪审团称，该项提高处理器性能的专利有效。诉讼审理现将进入决定苹果赔偿金额的阶段。

目前尚未能立即取得威斯康辛校友研究基金会(WARF)和苹果代表置评。

WARF在2014年1月向法院提告，称苹果侵犯了WARF在1998年的芯片效能改善专利。

陪审团衡量的是苹果iPhone 5s、6和6 Plus系列以及几款iPad的A7、A8和A8X处理器是否侵犯了这项专利。

根据法庭文件，苹果否认侵权，主张该项专利无效。苹果曾试图说服美国专利商标局(USPTO)复审这项专利的有效性，但在4月时遭USPTO驳回。

根据主审本案的美国地方法官William Conley最近所做判决，苹果所需付出的赔偿金最高可能达8.624亿美元。(完) (编译 李婷仪 审校 王丽鑫)