美国个股：苹果在与威斯康辛大学的专利诉讼案败诉，将面临巨额赔偿

欧洲汇市：英镑小跌，结束走势震荡的一周
英镑从稍早跌势中反弹。之前数据显示12月英国零售销售录得近五年来最差表现，拖累英镑走低，但在美国总统特朗普的就职演说结束前，英镑兑美元 报1.2329美元，日内仅小幅下跌。
路透纽约10月13日 - 苹果可能要进行最高8.62亿美元的赔偿，因美国一陪审团周二判定苹果 多款畅销产品的芯片在未获允许之下，使用了属于威斯康辛大学麦迪逊分校授权部门的技术。
威斯康辛麦迪逊区地区陪审团称，该项提高处理器性能的专利有效。诉讼审理现将进入决定苹果赔偿金额的阶段。
目前尚未能立即取得威斯康辛校友研究基金会(WARF)和苹果代表置评。
WARF在2014年1月向法院提告，称苹果侵犯了WARF在1998年的芯片效能改善专利。
陪审团衡量的是苹果iPhone 5s、6和6 Plus系列以及几款iPad的A7、A8和A8X处理器是否侵犯了这项专利。
根据法庭文件，苹果否认侵权，主张该项专利无效。苹果曾试图说服美国专利商标局(USPTO)复审这项专利的有效性，但在4月时遭USPTO驳回。
根据主审本案的美国地方法官William Conley最近所做判决，苹果所需付出的赔偿金最高可能达8.624亿美元。(完) (编译 李婷仪 审校 王丽鑫)
英镑从稍早跌势中反弹。之前数据显示12月英国零售销售录得近五年来最差表现，拖累英镑走低，但在美国总统特朗普的就职演说结束前，英镑兑美元 报1.2329美元，日内仅小幅下跌。
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