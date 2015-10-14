中国新债：农发行下周一将招标增发至多150亿元三期债，期限1/3/7年

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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路透上海10月14日 - 中国农业发展银行周三公告称，将于下周一(19日)在银行间债市招标增发三期固息金融债，总额至多150亿元人民币，期限包括一年、三年和七年。
上述三期债分别为今年第19期 、第18期 及第12期 的增发债，票面利率依次是2.70%、3.59%和4.18%。
具体发行条款如下：
2015第19期、第18期和第12期增发债
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招标规模上限 1/3/7年：50亿元
期限/计息方式 1/3/7年固息
招标时间 10月19日下午14:00-15:00
招标方式 单一价格中标(荷兰式)
缴款日 10月21日
起息日 1年：8月21日；3年：7月17日；7年：5月4日
发行期 10/20-21
上市日 10月23日
基本承销额 无
承揽费 1/3年：0.05%；7年：0.15%
-------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳；; 审校 杨淑祯)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选