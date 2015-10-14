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亚洲 | 2015年 10月 14日 星期三 10:14 BJT

中国新债：农发行下周一将招标增发至多150亿元三期债，期限1/3/7年

路透上海10月14日 - 中国农业发展银行周三公告称，将于下周一(19日)在银行间债市招标增发三期固息金融债，总额至多150亿元人民币，期限包括一年、三年和七年。

上述三期债分别为今年第19期 、第18期 及第12期 的增发债，票面利率依次是2.70%、3.59%和4.18%。

具体发行条款如下：

2015第19期、第18期和第12期增发债

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招标规模上限 1/3/7年：50亿元

期限/计息方式 1/3/7年固息

招标时间 10月19日下午14:00-15:00

招标方式 单一价格中标(荷兰式)

缴款日 10月21日

起息日 1年：8月21日；3年：7月17日；7年：5月4日

发行期 10/20-21

上市日 10月23日

基本承销额 无

承揽费 1/3年：0.05%；7年：0.15%

-------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳；; 审校 杨淑祯)

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