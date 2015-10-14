台湾汇市：台币早盘实质汇价走弱，跟随亚币跌势及外资偏向汇出

路透台北10月14日 - 台币兑美元 周三早盘实质汇价走弱。交易员表示，由于韩元等亚币持续面临涨多回档的压力，加以盘初外资及本地银行仍偏向买汇，令台币早盘持续带量随韩元趋跌，暂在32.600附近整理。

他们指出，盘初亚洲股汇市同步修正，其中韩元兑美元跌破1,150及台股仍游走在平盘下方，带动台币交投偏弱盘整，海外NDF各天期美元/台币换汇点折价幅度也续缩减，惟出口商在32.600上方抛汇卖需略有增温，将有助于收敛台币贬幅，今日台币实质汇价料在32.600上下整理，后续关注韩元贬幅是否扩大。

“早上外资还有银行都还在买美元，而且量还不少。”一位大型公股汇银交易员说。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩减；目前一个月美元/台币远汇 报32.570/32.630，上日收在32.485。

本地时间10:00时，台北外汇开盘一小时成交量已达2.45亿美元，上日同时间为2.32亿美元；台股加权指数 跌0.24%；韩元兑美元 报1,153.90，上日收在1,149.7；人民币兑美元 报6.3473元，上日收报6.3429元。

台币早盘实质交易区间落在32.521-32.640；上日交易区间在32.401-32.515。

交易员预测今日实质交易区间： • 32.550-32.650

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