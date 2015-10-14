香港新股：恒投证券公开认购严重不足额，由国际配售补足后如期挂牌

路透香港10月14日 - 尽管新股市场有回暖迹象，于内蒙古注册的中国中小型券商--恒投证券（国内称恒泰证券） 周三称，其面向散户的公开发售部分认购额仅约16%，由国际配售补足后如期于明天在联交所挂牌上市。

据公告，公开发售接获609.2万股股份认购申请，相当于该类别发售股份总数约16%；面向机构投资者的国际发售部分则获温和超额认购。

市场人士指出，近日大市气氛转好带动新股市场有回暖迹象，但由于招股期间需要锁定投资者的资金，加上个别行业未算吸引，故散户参与度不高。现时市场焦点落在中国再保险以及中国华融资产管理两大新股，由于定价不是十分进取，相信会获得支持。

恒投证券将如期明天挂牌，招股价定于每股3.92港元，属指导区间3.92-4.3港元的低端，是次发售3.9204亿股H股，集资15.4亿港元。

三名基础投资者--开源证券、民信金控 以及私募基金Pohua的认购额合共5.2亿港元，占IPO比重34%，并将持有恒投证券上市后5.1%的股份。

此外，恒投证券的雇员透过QDII（合格境内机构投资者）基金方式认购，占上市后股本约0.8%。（完）

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