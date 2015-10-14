中国经济：中国应抵制住外界对刺激政策的期冀--港交所CEO李小加

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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路透伦敦10月13日 - 港交所行政总裁李小加周二对路透表示，一个更强大、更开放的中国需要结构性改革，不应为迎合外界期待而进一步采取扶持经济的刺激性举措。
2015年，随着经济放缓迹象初显并逐渐强化，很多人寄望中国通过放松货币和财政政策来促进增长，今年中国料难以实现7%的经济增长目标。
“有人认为，如果中国抓住机遇实施改革，调整经济结构，不再一遇到坎坷就踩油门的话，中国将成为一个非常棒的地方，”李小加说。
“海外人士则希望中国继续向系统内注入资金，这种刺激会使大家感觉好一些。但我认为，中国可能最好还是别这么做。全球市场正在以复杂矛盾的心情看着中国”，他表示。
中国是全球第二大经济体，过去10-15年一直是全球经济成长的主要驱动力。经济成长的很大一部分是因为有巨大的基础设施和工业产能投资。
李小加称，“过去八年，全球经济增长有一半来自中国...而在担起这个责任的同时，中国也输入了其他国家或地区的问题”。
他表示，这就是一个“长痛还是短痛”的问题，中国经济正处于过渡阶段。
在股市问题上，李小加说，中国支持股市的举措是正确的。(完) (编译 王颖；审校 屈桂娟)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选