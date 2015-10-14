路透基点：岚桥集团以5.06亿澳元赢得达尔文港99年租赁经营权--TRLPC

路透澳洲10月13日 - 汤森路透旗下基点报导，澳洲北领地(Northern Territory)政府周二宣布，中国岚桥集团以5.06亿澳元(3.70亿美元)赢得达尔文港(Port of Darwin)99年租赁经营权。

这一价格是2016年预期未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的25倍，凸显对澳洲基础设施的需求强劲，因在全球资本市场震荡之际，澳洲基础设施能带来稳定的收入。

北领地政府将保留对达尔文港的20%持股，岚桥集团将找到一个合适的澳洲合作伙伴，取代北领地政府作为股东，不过没有设定截止期限。

岚桥集团承诺在第一个五年支出第一笔3,500万澳元的资本支出，第一个项目将在2016年初开始着手。此外，该公司计划在接下来25年进行2亿澳元的资本投资。

岚桥集团是中国一家未上市企业集团，在山东省海州湾北岸运营一个年吞吐量3,000万吨的港口，旗下有石油化工、港口物流、地产旅游、国际贸易四大产业板块。该集团在澳洲持有昆士兰油气生产商Westside Corp。

根据澳洲本地新闻报导，岚桥集团胜过了Port of Brisbane和Colonial First State的投标。(完)