日本股市：早盘下跌，受累于美股疲软及围绕中国的担忧

“投资者仍对8月和9月的动荡心有余悸，因此以极大的怀疑态度审视一切涨跌，”瑞士信贷经理人Stefan Worrall表示。

“目前缺乏有关数据或决策者方面的基本面信号，只能依靠短线消息以及美股业绩来提供线索。”

国家统计局周三公布，中国9月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅低于预期，且PPI连续第43个月回落，令人益发担忧中国的通缩压力增大。

对中国曝险最大的类股中，钢铁股早盘受创最重，钢铁类股指数 跌3.8%。JFE Holdings 和神户制钢 分别下跌4.5%和2.6%。

油价继续下挫打压石油类股，国际石油开发帝石 跌4.8%，日本石油资源开发 跌1.6%。

东宝 逆势上扬4.2%，此前该公司发布创纪录的获利预估。

东证股价指数 跌2.3%，早盘收报1,468.52点，33支分项指数除一支外均下跌。