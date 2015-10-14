日本股市：早盘下跌，受累于美股疲软及围绕中国的担忧

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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“投资者仍对8月和9月的动荡心有余悸，因此以极大的怀疑态度审视一切涨跌，”瑞士信贷经理人Stefan Worrall表示。
“目前缺乏有关数据或决策者方面的基本面信号，只能依靠短线消息以及美股业绩来提供线索。”
国家统计局周三公布，中国9月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅低于预期，且PPI连续第43个月回落，令人益发担忧中国的通缩压力增大。
对中国曝险最大的类股中，钢铁股早盘受创最重，钢铁类股指数 跌3.8%。JFE Holdings 和神户制钢 分别下跌4.5%和2.6%。
油价继续下挫打压石油类股，国际石油开发帝石 跌4.8%，日本石油资源开发 跌1.6%。
东宝 逆势上扬4.2%，此前该公司发布创纪录的获利预估。
东证股价指数 跌2.3%，早盘收报1,468.52点，33支分项指数除一支外均下跌。
JPX日经400指数 跌2.4%至13,148.42点。(完)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选