中国企业：中科招商在津沪自贸区组建海外投资主体，海外投资将启航

路透上海10月14日 - 在新三板挂牌的中国中科招商投资管理集团（832168）周二稍晚公告称，拟在上海自贸区设立两家分支机构作为公司对外直接投资的申请主体，同时在天津自贸区打通QDLP（合格境内有限合伙人）的对外投资渠道。这意味这家中国最大私募股权投资基金的海外扩张战略即将启航。

公告指出，中科招商直接在上海自贸区设立全资子公司上海世桢投资公司，注册资本为13亿3,250万元；由全资子公司深圳市前海中科招商创业投资管理公司在上海自贸区设立上海特客投资合伙企业（有限合伙），注册资本为30.0001亿元。

另外，中科招商将在天津自贸区设立全资管理公司天津中科招商股权投资基金管理有限公司，注册资本3.3亿元。随后，由天津中科招商和北京中科建祥股权投资中心（有限合伙）共同出资31亿元，发起设立一家境外投资基金企业，这家基金将通过天津自贸区QDLP渠道向海外标的进行投资。

作为公司海外投资的实质性举措，上海世桢投资公司在成立后，拟收购AngelList LLC 9.9%股权。

据上海证券报周三报导，中科招商投资管理集团决定向全球最大的在线股权融资平台美国AngelList投资4亿美元。中科招商董事长单祥双表示，未来将在英国剑桥、以色列、德国和东京等科技创新高地陆续搭建起类似的“直通车”。

9月中科招商公告称，授权公司管理层进行再融资前期准备工作，本次再融资计划不超过300亿元。此次融资有望刷新新三板单次融资最高纪录。而中科招商在5月和8月已完成两次再融资，共募集资金逾85亿元。（完）