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亚洲 | 2015年 10月 15日 星期四 08:43 BJT

《香港重要政经日程》--10月15日-10月30日

================== 今日重要政经消息=================

10月15日（周四）

-- 兰州庄园牧场 首日挂牌。

-- 恒投证券 首日挂牌。

-- 远东环球 公布首三季业绩。

-- 丽新发展 公布全年业绩。

--08:30 英国《金融时报》亚洲保险业峰会。

--11:00 康健国际 与中国人寿（海外）健康生活平台联合发布会。

--12:00 中国华融资产管理IPO投资者推介午餐会。

--15:30 中国华融资产管理IPO记者会。

================== 近期重要政经消息=================

10月16日（周五）

-- 中国派对文化 首日挂牌。

-- 株洲南车时代 公布第三季业绩。

10月19日（周一）

-- 公布7-9月失业率。

-- 中国建筑国际 公布第三季业绩。

-- 中电控股 公布第三期中期股息。

10月20日（周二）

-- 华能国际 公布第三季业绩。

-- 紫金矿业 公布第三季业绩。

-- 北京汽车 公布第三季业绩。

10月21日（周三）

-- 重阳节公众假期。

10月22日（周四）

-- 公布9月份消费物价指数（CPI）。

-- 中国农业银行 公布第三季业绩。

-- 中国联通 公布第三季业绩。

-- 中国海外宏洋 公布第三季业绩。

-- 上海石化 公布第三季业绩。

10月23日（周五）

-- 中国神华 公布第三季业绩。

--09:00 中国石化 在中国举行股东特别大会。

--10:00 中国电信 在中国举行股东特别大会。

10月26日（周一）

-- 中国海外发展 公布第三季业绩。

-- 百丽国际 公布第三季业绩。

--11:00 合和实业 股东周年大会。

10月27日（周二）

-- 公布9月份进出口数据。

-- 中国平安保险 公布第三季业绩。

-- 万科企业 公布第三季业绩。

10月28日（周三）

-- 中国人寿 公布第三季业绩。

-- 海通证券 公布第三季业绩。

--14:30 中国远洋 股东特别大会。

--15:00 中国建设银行 在中国举行股东特别大会。

10月29日（周四）

-- 中国石油 公布第三季业绩。

-- 中国石化 公布第三季业绩。

-- 中国建设银行 公布第三季业绩。

-- 中国银行 公布第三季业绩。

-- 中信证券 公布第三季业绩。

--09:00 中国铁建 在中国举行股东特别大会。

10月30日（周五）

-- 公布9月份M-3货币供应数据。

-- 公布9月底人民币存款数据。

-- 公布9月底外汇基金总资产数据。

-- 中国工商银行 公布第三季业绩。

--15:00 中国中车 在中国举行股东特别大会。

注：1. “*”代表新增。

2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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