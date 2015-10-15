《香港重要政经日程》--10月15日-10月30日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
================== 今日重要政经消息=================
10月15日（周四）
-- 兰州庄园牧场 首日挂牌。
-- 恒投证券 首日挂牌。
-- 远东环球 公布首三季业绩。
-- 丽新发展 公布全年业绩。
--08:30 英国《金融时报》亚洲保险业峰会。
--11:00 康健国际 与中国人寿（海外）健康生活平台联合发布会。
--12:00 中国华融资产管理IPO投资者推介午餐会。
--15:30 中国华融资产管理IPO记者会。
================== 近期重要政经消息=================
10月16日（周五）
-- 中国派对文化 首日挂牌。
-- 株洲南车时代 公布第三季业绩。
10月19日（周一）
-- 公布7-9月失业率。
-- 中国建筑国际 公布第三季业绩。
-- 中电控股 公布第三期中期股息。
10月20日（周二）
-- 华能国际 公布第三季业绩。
-- 紫金矿业 公布第三季业绩。
-- 北京汽车 公布第三季业绩。
10月21日（周三）
-- 重阳节公众假期。
10月22日（周四）
-- 公布9月份消费物价指数（CPI）。
-- 中国农业银行 公布第三季业绩。
-- 中国联通 公布第三季业绩。
-- 中国海外宏洋 公布第三季业绩。
-- 上海石化 公布第三季业绩。
10月23日（周五）
-- 中国神华 公布第三季业绩。
--09:00 中国石化 在中国举行股东特别大会。
--10:00 中国电信 在中国举行股东特别大会。
10月26日（周一）
-- 中国海外发展 公布第三季业绩。
-- 百丽国际 公布第三季业绩。
--11:00 合和实业 股东周年大会。
10月27日（周二）
-- 公布9月份进出口数据。
-- 中国平安保险 公布第三季业绩。
-- 万科企业 公布第三季业绩。
10月28日（周三）
-- 中国人寿 公布第三季业绩。
-- 海通证券 公布第三季业绩。
--14:30 中国远洋 股东特别大会。
--15:00 中国建设银行 在中国举行股东特别大会。
10月29日（周四）
-- 中国石油 公布第三季业绩。
-- 中国石化 公布第三季业绩。
-- 中国建设银行 公布第三季业绩。
-- 中国银行 公布第三季业绩。
-- 中信证券 公布第三季业绩。
--09:00 中国铁建 在中国举行股东特别大会。
10月30日（周五）
-- 公布9月份M-3货币供应数据。
-- 公布9月底人民币存款数据。
-- 公布9月底外汇基金总资产数据。
-- 中国工商银行 公布第三季业绩。
--15:00 中国中车 在中国举行股东特别大会。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”