中国债市动态：CPI偏低刺激长债大幅走升，10年新发国债利率跌破3%

路透上海10月14日 - 中国银行间债市周三现券收益率续降，最新出炉的9月中国CPI低于预期，引燃债市做多热情。10年期国债现券收益率降幅一度达到7、8个bp(基点)，盘中最低成交于3.00%，参考中债估值，为2009年1月以来低位。

一级市场方面，新发10年国债票面利率2.99%，为自2008年12月以来首次跌破3%。

交易员表示，近期流动性充裕、配置资金蜂拥而至令债市一二级买需高涨，而通胀回落印证宏观经济疲态，并进一步推升货币政策宽松预期，利率债收益率继续牛平。

“CPI出来以后现券就一片tkn，十年国债(收益率)也一度下到3.01%，真的是疯狂，市场钱太多了，”上海一银行交易员表示。

中国9月CPI涨幅脱离上月触及的一年高点，预计年底之前仍持于低位；而PPI跌幅持平于前值，已连续43个月为负，通缩威胁再度增大为宽松政策提供新空间，四季度降准、降息概率增大。

剩余期限近10年的国开债150210最新报价 为3.5575%/3.5200%，上日尾盘为3.5900%/3.5800%。剩余期限近10年的国债150016最新报价 为3.0600%/3.0050%，上日尾盘为3.1100%/3.0800%。

上海另一银行交易员则提到，长端收益率近期快速下降后，利率债收益率曲线已极度趋平，期限利差也被明显压缩，而短端下行幅度暂受制于资金价格稳势，进一步牛平的空间可能有限。

此外，早盘IRS(利率互换)收益率亦有所下行，五年期品种相对明显，降幅约4bp。北京一银行交易员称，近期资金价格平稳、债券收益率大幅下跌，IRS收益率联动下行符合预期；不过目前IRS买盘需求不弱，不少机构大量配债后，通过pay互换利率来进行套保，因此IRS收益率下行幅度小于债券。

中国财政部上午招标的280亿元人民币10年期固息国债，中标利率为2.99%，远低于此前3.10%的预测均值；此前10年国债一级招标结果首次低于3%为2008年12月的2.90%。