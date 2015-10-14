香港新股：中海物业首五个月净利升25%，与过去三年复合年增长率相若

路透香港10月14日 - 由中国大型房地产商--中国海外发展 分拆出来的中海物业（新股编号＂2669＂）在其上市文件中披露，公司2012-14年间的净利复合年增长率（CAGR）为25.6%；而今年首五个月的净利按年增长24.9%。

中海物业主要在中国大陆、香港及澳门从事物业管理，截至5月底止其管理的物业建筑面积达6,762万平方米，包括住宅社区、商用物业及政府物业等。此外，该公司提供工程服务、社区租赁等增值服务。

该公司2014年净利为9,710万港元，同比增13.6%；今年首五个月为4,110万港元，同比升24.9%，每股盈利0.0125港元，资产负债比率为29.6%。

中海物业表示，公司目前并无制定股息政策，日后将予宣派的任何股息金额将取决于公司的经营业绩、现金流量及财务状况、营运及资金需要等。目前营运资金足以应付未来最少12个月的需要。

中海物业是次由中国海外发展以实物分派方式分拆介绍上市，基准为每持有三股中国海外发展股份，可获发一股中海物业股份。完成后，中国海外发展与中海物业再无股权关系，而中海物业的大股东变为中国海外集团有限公司，持股61.18%。

中海物业股份将于本月23日挂牌。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的上市文件，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)