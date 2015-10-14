香港已公布经济指标--2015/10/14

时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2015年8月 零售销售值 -5.4 -2.9 +3.5 2015年8月 零售销售量 -0.2 +1.8 +2.8 2015年8月 综合消费物价指数(CPI) +2.4 +2.5 +3.9 2015年8月 甲类消费物价指数(CPI A +3.0 +3.4 +4.8 ) 2015年第二季 本地生产总值(GDP) +2.8 +2.4 +2.0 ----------------------------------------------------------------------------------- 15年6-8月% 15年5-7月% 14年6-8月% 失业率 3.3 3.3 3.3 ----------------------------------------------------------------------------------- （以下以10亿港元为单位 当月 前月 上年同期 ） 2015年8月 贸易赤字／盈余 -25.07 -28.43 -31.53 注： *为已经更新 ^经修订数据。（完） （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com ） ***如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次*** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........