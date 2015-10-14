澳新汇市：澳元和新西兰元难见起色，受中国经济疑虑压制

“澳元疲软的一个原因依然是全球增长担忧，”澳洲联邦银行资深分析师Elias Haddad称，并预计澳元年底将至0.66美元。

周三公布的中国通胀数据疲软只会加剧围绕通缩压力的担忧。

支撑位料在0.7190美元，若失守则下看20日移动均线水平0.7130美元。阻力位在周一的两个月高点0.7382美元。

西太平洋银行房贷利率意外提高也打击了澳元。

澳洲央行将于11月3日举行下次政策会议，料将把利率维持在2.0%的纪录低位不变。银行间市场利率期货<0#YIB:>显示，11月放松货币政策的几率为27%，高于周二的20%。

新西兰元兑美元 保持在0.6670美元，周二跌1.1%。

支撑位在0.6620美元，阻力位在周一创下的三个月高点0.6740美元。(完)

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