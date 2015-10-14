《全球汇市》美元持于三周半低点附近，中国经济疑虑拖累澳元续跌

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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市场将关注稍晚欧洲及美国数据，包括欧元区工业生产及美国零售销售。
英国将公布8月失业率；上日英国公布9月消费者物价意外下滑，进一步浇熄英国央行升息的预期，令英镑流失动能。
英镑兑美元 报1.5277，自周二稍早触及的三周高点1.5388下滑。
英镑兑欧元 周二跌至八个月低点0.7493英镑。最新报0.7462。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1385 1.1376 +0.08 -5.89 1.2097
美元/日圆 119.66 119.73 -0.06 -0.02 119.68
欧元/日圆 136.23 136.24 -0.01 -5.91 144.78
美元/瑞郎 0.9577 0.9574 +0.03 -3.66 0.9941
英镑/美元 1.5283 1.5245 +0.25 -1.86 1.5573
美元/加元 1.3006 1.3038 -0.25 +11.95 1.1618
澳元/美元 0.7232 0.7242 -0.14 -11.46 0.8168
新西兰元/美元 0.6674 0.6636 +0.57 -14.40 0.7797
澳元/日圆 86.540 86.700 -0.18 -11.47 97.750
新西兰元/日圆 79.860 79.450 +0.52 -14.41 93.310
英镑/日圆 182.88 182.53 +0.19 -1.88 186.38
澳元/新西兰元 1.0826 1.0894 -0.62 +3.41 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 李爽/李春喜/张若琪/汪红英/蔡美珍；审校 郑茵/高琦/张明钧)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选