中国汇市：人民币早盘随中间价走跌，经济基本面不佳贬值预期升温

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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* 人民币早盘随中间价下跌，离岸走势亦趋同
* 经济基本面仍疲软，贬值预期小幅升温
* 汇率弹性上升，但趋势性走势难现
* 关注明日首次上缴外汇风险准备金潜在冲击
路透上海10月14日 - 人民币兑美元即期 周三早盘续跌，但6.3470-6.3480元附近支撑较强；中间价则大跌，尽数回吐昨日涨幅。交易员称，最新公布的9月通胀数据显示中国经济基本面仍疲软，令人民币贬值预期小幅升温，客盘购汇需求略增，但趋势性走势仍难现。
他们并指出，离岸CNH 价格波动与在岸基本一致，两地汇价趋同或成新常态；需关注明日银行首次上缴外汇风险准备金的潜在冲击，目前掉期等衍生品市场反应较为平静。
“这几天动静有点大，经济数据整体也不好，即期应该还是在大区间里波动吧，趋势性走势的可能性不大。”一外资行交易员表示。
北京时间11:31，人民币兑美元 即期报6.3470元，上日收报6.3429元。今日人民币兑美元中间价 报6.3408元，上日中间价为6.3231元。人民币兑美元即期成交额 为76.23亿美元，上日半日为99亿美元。
中国稍早公布的9月CPI涨幅脱离上月触及的一年高点，预计年底之前仍持于低位；而PPI跌幅持平于前值，已连续43个月为负，通缩威胁再度增大为宽松政策提供新空间，四季度降准、降息概率增大。
中国央行将从10月15日起对开展代客远期售汇业务的金融机构收取外汇风险准备金，准备金率暂定为20%。分析人士认为，此举意在增加当前风行的离岸与在岸两地套利成本，增加远期购汇成本，有利于人民币汇率的整体稳定。
境内美元/人民币一年期掉期升水 报1,165点子，较昨日收盘跌1.27%；而离岸人民币一年期掉期升水 报1,500/1,520点子，较昨日小涨1.35%。
全球汇市方面，澳元和新西兰元周三仍难见起色，美元指数亦持于三周半低点附近，中国经济疲软的进一步迹象，助燃对美联储要等更久才收紧政策的预期。
中国外汇交易中心周三更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3462。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.504元,上日尾盘为6.4935元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.3458/6.3469元, 上一交易日尾盘报6.3412元。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选