中国汇市：人民币早盘随中间价走跌，经济基本面不佳贬值预期升温

* 人民币早盘随中间价下跌，离岸走势亦趋同

* 经济基本面仍疲软，贬值预期小幅升温

* 汇率弹性上升，但趋势性走势难现

* 关注明日首次上缴外汇风险准备金潜在冲击

路透上海10月14日 - 人民币兑美元即期 周三早盘续跌，但6.3470-6.3480元附近支撑较强；中间价则大跌，尽数回吐昨日涨幅。交易员称，最新公布的9月通胀数据显示中国经济基本面仍疲软，令人民币贬值预期小幅升温，客盘购汇需求略增，但趋势性走势仍难现。

他们并指出，离岸CNH 价格波动与在岸基本一致，两地汇价趋同或成新常态；需关注明日银行首次上缴外汇风险准备金的潜在冲击，目前掉期等衍生品市场反应较为平静。

“这几天动静有点大，经济数据整体也不好，即期应该还是在大区间里波动吧，趋势性走势的可能性不大。”一外资行交易员表示。

北京时间11:31，人民币兑美元 即期报6.3470元，上日收报6.3429元。今日人民币兑美元中间价 报6.3408元，上日中间价为6.3231元。人民币兑美元即期成交额 为76.23亿美元，上日半日为99亿美元。

中国稍早公布的9月CPI涨幅脱离上月触及的一年高点，预计年底之前仍持于低位；而PPI跌幅持平于前值，已连续43个月为负，通缩威胁再度增大为宽松政策提供新空间，四季度降准、降息概率增大。

中国央行将从10月15日起对开展代客远期售汇业务的金融机构收取外汇风险准备金，准备金率暂定为20%。分析人士认为，此举意在增加当前风行的离岸与在岸两地套利成本，增加远期购汇成本，有利于人民币汇率的整体稳定。

境内美元/人民币一年期掉期升水 报1,165点子，较昨日收盘跌1.27%；而离岸人民币一年期掉期升水 报1,500/1,520点子，较昨日小涨1.35%。

全球汇市方面，澳元和新西兰元周三仍难见起色，美元指数亦持于三周半低点附近，中国经济疲软的进一步迹象，助燃对美联储要等更久才收紧政策的预期。

中国外汇交易中心周三更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3462。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.504元,上日尾盘为6.4935元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.3458/6.3469元, 上一交易日尾盘报6.3412元。