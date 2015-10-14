中国货币市场：主要回购利率变动不大，资金供给充裕流动性料维持宽松

路透北京10月14日 - 中国银行间市场周三主要回购加权利率 变动不大。交易员表示，市场整体保持偏松格局，资金供给充裕，预计在央行维稳姿态下，短期流动性将延续宽松态势。

他们并指出，稍早通胀数据印证经济弱势未改，通缩风险的上升暗示央行仍有政策放松余地；本周四（15日）的例行准备金调整和随后的缴税料不会给市场造成明显影响，资金面无需担忧。

“还是挺松的，隔夜到一个月之内的都比较宽松，各类机构都在出，大家对未来的预期也是比较松。”北京一银行交易员说。

她并认为，市场对例行缴准和下半月缴税的规模已有大致判断，市场料平稳渡过，加上央行近期的一连串动作都有呵护流动性之意，目前市场宽松预期比较一致。

中国9月CPI涨幅脱离上月触及的一年高点，预计年底之前仍持于低位；而PPI跌幅持平于前值，已连续43个月为负，通缩威胁再度增大为宽松政策提供新空间，四季度降准、降息概率增大。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.8757 1.8757 +0.00

七天 2.4065 2.3821 +2.44

14天 2.6840 2.7193 -3.53

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.3000 0.8850 +141.50

七天 2.3000 2.0000 +30.00

14天 2.4000 2.0000 +40.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.8800 1.8800 +0.00

七天 2.4300 2.4000 +3.00

14天 2.7000 2.7300 -3.00

Shibor

其中:隔夜 1.9000 1.9000 +0.00

七天 2.3970 2.3970 +0.00

三个月 3.1860 3.1825 +0.35